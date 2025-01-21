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Россия и Казахстан подписали план сотрудничества в сфере АПК

Ведомости

Министры сельского хозяйства России и Казахстана подписали план по сотрудничеству в сфере агропромышленного комплекса (АПК), сообщили в российском Минсельхозе.

Документ был подписан на переговорах Оксаны Лут и Айдарбека Сапарова. На встрече было отмечено, что за январь-ноябрь 2024 г. товарооборот продукции АПК между странами вырос до порядка $3,4 млрд.

План предусматривает развитие российско-казахстанского сотрудничества в области научно-технологического обеспечения АПК, подготовку предложений по реализации совместного проекта создания агробиотехнопарка, обеспечение благоприятного режима для взаимных поставок продовольствия, а также завершение работы по интеграции информационных систем в области ветеринарного и фитосанитарного контроля.

В ноябре прошлого года железнодорожные компании России ОАО РЖД и Казахстана АО «Национальная компания "Казахстан темир жолы"» (КТЖ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Работа будет направлена на увеличение пропускной способности межгосударственных стыковых пунктов, модернизацию инфраструктуры приграничных станций и цифровизацию перевозок.

За 10 лет товарооборот между РФ и Казахстаном вырос на 30%, рассказывал в ноябре 2024 г. вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев. РФ остается для Казахстана вторым после Китая ($31,5 млрд в 2023 г.) торговым партнером, писали «Ведомости» со ссылкой на данные казахстанского Центра развития торговой политики QazTrade.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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