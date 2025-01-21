Россия и Казахстан подписали план сотрудничества в сфере АПК

За 10 лет товарооборот между РФ и Казахстаном вырос на 30%, рассказывал в ноябре 2024 г. вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев. РФ остается для Казахстана вторым после Китая ($31,5 млрд в 2023 г.) торговым партнером, писали «Ведомости» со ссылкой на данные казахстанского Центра развития торговой политики QazTrade.