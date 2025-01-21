Россия и Казахстан подписали план сотрудничества в сфере АПК
Министры сельского хозяйства России и Казахстана подписали план по сотрудничеству в сфере агропромышленного комплекса (АПК), сообщили в российском Минсельхозе.
Документ был подписан на переговорах Оксаны Лут и Айдарбека Сапарова. На встрече было отмечено, что за январь-ноябрь 2024 г. товарооборот продукции АПК между странами вырос до порядка $3,4 млрд.
План предусматривает развитие российско-казахстанского сотрудничества в области научно-технологического обеспечения АПК, подготовку предложений по реализации совместного проекта создания агробиотехнопарка, обеспечение благоприятного режима для взаимных поставок продовольствия, а также завершение работы по интеграции информационных систем в области ветеринарного и фитосанитарного контроля.
В ноябре прошлого года железнодорожные компании России ОАО РЖД и Казахстана АО «Национальная компания "Казахстан темир жолы"» (КТЖ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Работа будет направлена на увеличение пропускной способности межгосударственных стыковых пунктов, модернизацию инфраструктуры приграничных станций и цифровизацию перевозок.
За 10 лет товарооборот между РФ и Казахстаном вырос на 30%, рассказывал в ноябре 2024 г. вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев. РФ остается для Казахстана вторым после Китая ($31,5 млрд в 2023 г.) торговым партнером, писали «Ведомости» со ссылкой на данные казахстанского Центра развития торговой политики QazTrade.