Розничные продажи игристых вин в России выросли на 8,6% в 2024 году

В ноябре 2024 г. Росалкогольтабакконтроль сообщал, что за первые девять месяцев 2024 г. производство спиртосодержащей и алкогольной продукции в России сократилось на 0,5% в годовом выражении. Всего в стране с января по октябрь 2024 г. было выпущено 151,2 млн декалитров (дал) алкоголя. Указывалось, что спад общего производства связан с сокращением производства отдельных видов алкогольной продукции. В частности, речь шла о слабоалкогольных напитках, виноградосодержащих с этиловым спиртом, плодовой алкогольной продукции. Вместе с тем выросло производство водочных напитков, игристых и ликерных вин.