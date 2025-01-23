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Розничные продажи игристых вин в России выросли на 8,6% в 2024 году

Ведомости

В 2024 г. рост розничных продаж игристых вин в России составил 8,6%, крепкого алкоголя – 4,4%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы Росалкогольтабакконтроля.

Объем розничной реализации шампанского достиг 23,522 млн декалитров, тогда как продажа крепких алкогольных напитков (более 9%) составила 121,347 млн декалитров. В сегменте крепкого алкоголя зафиксирован рост продаж коньяка (на 2,1% до 14,149 млн декалитров), ликеро-водочных изделий (на 17,7% до 16,681 млн декалитров), водки (на 0,6% до 76,028 млн декалитров).

Продажи виноградных вин увеличились на 1,2%, достигнув 57,112 млн декалитров. Объем реализации ликерных вин вырос на 7,6% до 1,292 млн декалитров. При этом объем продаж плодовой алкогольной продукции снизился на 26%, составив 9,392 млн декалитров.

Всего за 2024 г. продажи розничной алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) сократились на 1,1%, до 226,974 млн декалитров. На 34,7% упали продажи слабоалкогольной продукции, составив 12,028 млн декалитров.

В ноябре 2024 г. Росалкогольтабакконтроль сообщал, что за первые девять месяцев 2024 г. производство спиртосодержащей и алкогольной продукции в России сократилось на 0,5% в годовом выражении. Всего в стране с января по октябрь 2024 г. было выпущено 151,2 млн декалитров (дал) алкоголя. Указывалось, что спад общего производства связан с сокращением производства отдельных видов алкогольной продукции. В частности, речь шла о слабоалкогольных напитках, виноградосодержащих с этиловым спиртом, плодовой алкогольной продукции. Вместе с тем выросло производство водочных напитков, игристых и ликерных вин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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