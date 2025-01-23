Розничные продажи игристых вин в России выросли на 8,6% в 2024 году
В 2024 г. рост розничных продаж игристых вин в России составил 8,6%, крепкого алкоголя – 4,4%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы Росалкогольтабакконтроля.
Объем розничной реализации шампанского достиг 23,522 млн декалитров, тогда как продажа крепких алкогольных напитков (более 9%) составила 121,347 млн декалитров. В сегменте крепкого алкоголя зафиксирован рост продаж коньяка (на 2,1% до 14,149 млн декалитров), ликеро-водочных изделий (на 17,7% до 16,681 млн декалитров), водки (на 0,6% до 76,028 млн декалитров).
Продажи виноградных вин увеличились на 1,2%, достигнув 57,112 млн декалитров. Объем реализации ликерных вин вырос на 7,6% до 1,292 млн декалитров. При этом объем продаж плодовой алкогольной продукции снизился на 26%, составив 9,392 млн декалитров.
Всего за 2024 г. продажи розничной алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) сократились на 1,1%, до 226,974 млн декалитров. На 34,7% упали продажи слабоалкогольной продукции, составив 12,028 млн декалитров.
В ноябре 2024 г. Росалкогольтабакконтроль сообщал, что за первые девять месяцев 2024 г. производство спиртосодержащей и алкогольной продукции в России сократилось на 0,5% в годовом выражении. Всего в стране с января по октябрь 2024 г. было выпущено 151,2 млн декалитров (дал) алкоголя. Указывалось, что спад общего производства связан с сокращением производства отдельных видов алкогольной продукции. В частности, речь шла о слабоалкогольных напитках, виноградосодержащих с этиловым спиртом, плодовой алкогольной продукции. Вместе с тем выросло производство водочных напитков, игристых и ликерных вин.