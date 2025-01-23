ФАС не обнаружила нарушений у производителей сливочного масла

15 января ФАС направила запросы крупным производителям упаковки для продовольственных товаров. Сообщалось, что служба планирует проанализировать данные о стоимости картонной упаковки для куриных яиц и поваренной соли, а также комбинированной упаковки для молока, пищевой и кашированной фольги, гофрокартона и жиростойкой пищевой бумаги.