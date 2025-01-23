ФАС не обнаружила нарушений у производителей сливочного масла
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не обнаружила признаков нарушения законодательства в рамках продажи сливочного масла в России, заявил руководитель ФАС Максим Шаскольский в эфире телеканала «Россия 24».
Данные о наценках ФАС запросила у торговых сетей. Руководитель ФАС рассказал, что в первую очередь были рассмотрены товары с активным социальным спросом и высокой динамикой, такие как сливочное масло.
Рост цен на данный продукт Шаскольский объяснил ростом себестоимости, также он добавил, что, если в рамках проверки будут обнаружены нарушения, будут приняты меры антимонопольного законодательства.
В эфире «России 24» Шаскольский отметил, что рынки сельхозпродукции высококонкурентные, поэтому на них обычно не применяются меры антимонопольного регулирования, но ФАС тщательно наблюдает за торговыми посредниками.
15 января ФАС направила запросы крупным производителям упаковки для продовольственных товаров. Сообщалось, что служба планирует проанализировать данные о стоимости картонной упаковки для куриных яиц и поваренной соли, а также комбинированной упаковки для молока, пищевой и кашированной фольги, гофрокартона и жиростойкой пищевой бумаги.