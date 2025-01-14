ФАС выявила картель при поставке лекарств на 1 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила картель при поставке лекарств в госучреждения 54 российских регионов на сумму в 1 058 756 952 руб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Торги проходили, в том числе, в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Дело возбуждено в отношении ООО «Примафарм» и ООО «Профарм». ФАС подозревает компании в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Организации отказались от конкуренции и использовали единую модель поведения при совместном и раздельном участии в торгах на поставку, в том числе препаратов для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших.
Если вина компаний будет доказана, им грозят оборотные штрафы.
В июне 2024 г. ФАС России возбудила два дела о нарушении законодательства из-за медицинских картелей на 1,1 млрд руб. ФАС подозревает организации в сговоре для поддержания цен при участии в торгах. По данным службы, они заключали контракты на поставку медизделий для учреждений, занимающихся реабилитацией участников спецоперации. Торги проводились для больниц Москвы и Подмосковья, а также столичного госпиталя для ветеранов войн №2.