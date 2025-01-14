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ФАС выявила картель при поставке лекарств на 1 млрд рублей

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила картель при поставке лекарств в госучреждения 54 российских регионов на сумму в 1 058 756 952 руб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Торги проходили, в том числе, в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Дело возбуждено в отношении ООО «Примафарм» и ООО «Профарм». ФАС подозревает компании в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Организации отказались от конкуренции и использовали единую модель поведения при совместном и раздельном участии в торгах на поставку, в том числе препаратов для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших.

Если вина компаний будет доказана, им грозят оборотные штрафы.

В июне 2024 г. ФАС России возбудила два дела о нарушении законодательства из-за медицинских картелей на 1,1 млрд руб. ФАС подозревает организации в сговоре для поддержания цен при участии в торгах. По данным службы, они заключали контракты на поставку медизделий для учреждений, занимающихся реабилитацией участников спецоперации. Торги проводились для больниц Москвы и Подмосковья, а также столичного госпиталя для ветеранов войн №2.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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