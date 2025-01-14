ФАС выявила картель при поставке лекарств на 1 млрд рублей

Дело возбуждено в отношении ООО «Примафарм» и ООО «Профарм». ФАС подозревает компании в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Организации отказались от конкуренции и использовали единую модель поведения при совместном и раздельном участии в торгах на поставку, в том числе препаратов для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших.