ФАС выявила картели при поставках для реабилитации участников спецоперации
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила два дела о нарушении законодательства из-за медицинских картелей на 1,1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Первое дело возбуждено против ООО «Вендделис», OOO «Стер Медикал», OOO «Стер 23», OOO «Лабкорп» и OOO «Лабстор». Второе – против OOO «Галар» и хозсубъекта. Если вину компаний установят, им будут грозит оборотные штрафы.
ФАС подозревает организации в сговоре для поддержания цен при участии в торгах. По данным службы, они заключали контракты на поставку медизделий для учреждений, занимающихся реабилитацией участников спецоперации. Торги проводились для больниц Москвы и Подмосковья, а также столичного госпиталя для ветеранов войн №2.
11 июня ФАС сообщила об обнаружении картеля в Рязанской области на 1,6 млрд руб. при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дело возбуждено в отношении ООО «СтройКапиталлГрупп» и ООО «ПромПесок». По данным ФАС, компании заключили контракты на работы по капремонту автодорог, подготовку проектной документации и инженерные изыскания. Их подозревают в сговоре для поддержания цен при участии в открытых конкурсах.
В конце апреля ФАС сообщила о выявлении картеля на 2,8 млрд руб. при реализации национальных проектов «Демография» и «Образование». Дело возбудили против ООО «Парк Инвест», ООО «Гардарика» и двух индивидуальных предпринимателей. Служба нашла признаки сговора на торгах на право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий в Москве, Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).