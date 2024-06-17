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ФАС выявила картели при поставках для реабилитации участников спецоперации

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила два дела о нарушении законодательства из-за медицинских картелей на 1,1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Первое дело возбуждено против ООО «Вендделис», OOO «Стер Медикал», OOO «Стер 23», OOO «Лабкорп» и OOO «Лабстор». Второе – против OOO «Галар» и хозсубъекта. Если вину компаний установят, им будут грозит оборотные штрафы.

ФАС подозревает организации в сговоре для поддержания цен при участии в торгах. По данным службы, они заключали контракты на поставку медизделий для учреждений, занимающихся реабилитацией участников спецоперации. Торги проводились для больниц Москвы и Подмосковья, а также столичного госпиталя для ветеранов войн №2.  

11 июня ФАС сообщила об обнаружении картеля в Рязанской области на 1,6 млрд руб. при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дело возбуждено в отношении ООО «СтройКапиталлГрупп» и ООО «ПромПесок». По данным ФАС, компании заключили контракты на работы по капремонту автодорог, подготовку проектной документации и инженерные изыскания. Их подозревают в сговоре для поддержания цен при участии в открытых конкурсах.

В конце апреля ФАС сообщила о выявлении картеля на 2,8 млрд руб. при реализации национальных проектов «Демография» и «Образование». Дело возбудили против ООО «Парк Инвест», ООО «Гардарика» и двух индивидуальных предпринимателей. Служба нашла признаки сговора на торгах на право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий в Москве, Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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