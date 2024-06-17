ФАС выявила картели при поставках для реабилитации участников спецоперации

11 июня ФАС сообщила об обнаружении картеля в Рязанской области на 1,6 млрд руб. при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дело возбуждено в отношении ООО «СтройКапиталлГрупп» и ООО «ПромПесок». По данным ФАС, компании заключили контракты на работы по капремонту автодорог, подготовку проектной документации и инженерные изыскания. Их подозревают в сговоре для поддержания цен при участии в открытых конкурсах.