ФАС выявила картель на 2,8 млрд рублей при реализации двух нацпроектов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на 2,86 млрд руб. при реализации национальных проектов «Демография» и «Образование». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Служба нашла признаки сговора на торгах на право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий в Москве, Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
Против ООО «Парк Инвест», ООО «Гардарика» и двух индивидуальных предпринимателей возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства. Их подозревают в заключении картельного сговора на сумму более 2,85 млрд руб.
В ФАС пояснили, что таким образом участники картеля хотели поддержать цены в рамках пяти аукционов. Если вина компаний и предпринимателей будет установлена, то им грозят оборотные штрафы, добавили в ведомстве. Согласно ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ, за такое правонарушение юрлица могут получить штраф в размере от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов.
В середине апреля ФАС выявила картель на 1,2 млрд руб. при поставках продуктов питания в социальные учреждения Московской области, Москвы и Дагестана. В сговоре заподозрили ООО «Рамкейт», ООО «Молторг», ООО «Масленица» и ООО «Экофуд».