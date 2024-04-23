ФАС выявила картель на 2,8 млрд рублей при реализации двух нацпроектов

В ФАС пояснили, что таким образом участники картеля хотели поддержать цены в рамках пяти аукционов. Если вина компаний и предпринимателей будет установлена, то им грозят оборотные штрафы, добавили в ведомстве. Согласно ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ, за такое правонарушение юрлица могут получить штраф в размере от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов.