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ФАС выявила картель на 2,8 млрд рублей при реализации двух нацпроектов

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на 2,86 млрд руб. при реализации национальных проектов «Демография» и «Образование». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Служба нашла признаки сговора на торгах на право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий в Москве, Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). 

Против ООО «Парк Инвест», ООО «Гардарика» и двух индивидуальных предпринимателей возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства. Их подозревают в заключении картельного сговора на сумму более 2,85 млрд руб. 

В ФАС пояснили, что таким образом участники картеля хотели поддержать цены в рамках пяти аукционов. Если вина компаний и предпринимателей будет установлена, то им грозят оборотные штрафы, добавили в ведомстве. Согласно ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ, за такое правонарушение юрлица могут получить штраф в размере от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов.

В середине апреля ФАС выявила картель на 1,2 млрд руб. при поставках продуктов питания в социальные учреждения Московской области, Москвы и Дагестана. В сговоре заподозрили ООО «Рамкейт», ООО «Молторг», ООО «Масленица» и ООО «Экофуд». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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