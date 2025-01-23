CNN планирует увольнение сотни сотрудников из-за фокуса на цифровую аудиторию
Американская телекомпания CNN планирует уволить сотни сотрудников в связи с переориентацией на глобальную цифровую аудиторию, сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
CNBC сообщает, что CNN планирует изменить телевизионную сетку и внедрить цифровые продукты, которые будут доступны по подписке. Сокращения сотрудников помогут телекомпании снизить производственные затраты и объединить команды. Скорее всего, сокращения не затронут самых известных сотрудников.
Некоторые шоу, которые снимаются в Нью-Йорке, могут перенести площадки в Атланту, поскольку там производство дешевле.
В октябре 2024 г. компания CNN ввела платную подписку в размере $3,99 в месяц.
CNBC отмечает, что ситуация в СМИ меняется – все больше людей предпочитают потреблять новости через стриминговые сервисы и социальные сети, в результате чего телевидение уступает.
Новостной телевизионный канал NBC News также планирует сократить штат сотрудников, сообщили источники, знакомые с ситуацией. Точное число сокращенных сотрудников неизвестно, но их будет меньше 50.