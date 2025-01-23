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CNN планирует увольнение сотни сотрудников из-за фокуса на цифровую аудиторию

Ведомости

Американская телекомпания CNN планирует уволить сотни сотрудников в связи с переориентацией на глобальную цифровую аудиторию, сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

CNBC сообщает, что CNN планирует изменить телевизионную сетку и внедрить цифровые продукты, которые будут доступны по подписке. Сокращения сотрудников помогут телекомпании снизить производственные затраты и объединить команды. Скорее всего, сокращения не затронут самых известных сотрудников.

Некоторые шоу, которые снимаются в Нью-Йорке, могут перенести площадки в Атланту, поскольку там производство дешевле.

В октябре 2024 г. компания CNN ввела платную подписку в размере $3,99 в месяц.

CNBC отмечает, что ситуация в СМИ меняется – все больше людей предпочитают потреблять новости через стриминговые сервисы и социальные сети, в результате чего телевидение уступает.

Новостной телевизионный канал NBC News также планирует сократить штат сотрудников, сообщили источники, знакомые с ситуацией. Точное число сокращенных сотрудников неизвестно, но их будет меньше 50.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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