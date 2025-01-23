CNN планирует увольнение сотни сотрудников из-за фокуса на цифровую аудиторию

CNBC сообщает, что CNN планирует изменить телевизионную сетку и внедрить цифровые продукты, которые будут доступны по подписке. Сокращения сотрудников помогут телекомпании снизить производственные затраты и объединить команды. Скорее всего, сокращения не затронут самых известных сотрудников.