Россия вошла в пятерку крупнейших поставщиков алмазов в Гонконг

21 января «Ведомости» писали, что экспорт российских алмазов в Индию в январе – октябре 2024 г. снизился на 17% в годовом выражении до 5,2 млн каратов. По итогам первого полугодия 2024 г. фиксировалась другая тенденция – поставки выросли на 22% к аналогичному периоду 2023 г. до 4,1 млн каратов. В июле увеличение поставок также продолжалось, но в августе они упали в 18 раз в годовом выражении до 87 440 каратов, а в сентябре – в 25 раз до 37 220 каратов.