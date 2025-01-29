Россия вошла в пятерку крупнейших поставщиков алмазов в Гонконг
В 2024 г. Гонконг импортировал из России алмазов на $752 млн, РФ стала в списке крупнейших поставщиков. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные статслужбы страны.
За год Гонконг нарастил поставки из РФ в 1,6 раза. В физическом выражении экспорт увеличился в 1,8 раза – до 8,6 млн карат. Импорт из России занимает 6,3% местного рынка.
Первое место по поставкам алмазов в Гонконг занимает Индия – на нее приходится более половины импорта или $6,3 млрд. Затем следуют Израиль (38%, $1,6 млрд), Южная Африка (13%, $1,6 млрд) и Бельгия (28%, $793,4 млн). При этом общие закупки алмазов сократились на 22% до $12,1 млрд.
21 января «Ведомости» писали, что экспорт российских алмазов в Индию в январе – октябре 2024 г. снизился на 17% в годовом выражении до 5,2 млн каратов. По итогам первого полугодия 2024 г. фиксировалась другая тенденция – поставки выросли на 22% к аналогичному периоду 2023 г. до 4,1 млн каратов. В июле увеличение поставок также продолжалось, но в августе они упали в 18 раз в годовом выражении до 87 440 каратов, а в сентябре – в 25 раз до 37 220 каратов.