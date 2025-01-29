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Россия вошла в пятерку крупнейших поставщиков алмазов в Гонконг

Ведомости

В 2024 г. Гонконг импортировал из России алмазов на $752 млн, РФ стала в списке крупнейших поставщиков. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные статслужбы страны.

За год Гонконг нарастил поставки из РФ в 1,6 раза. В физическом выражении экспорт увеличился в 1,8 раза – до 8,6 млн карат. Импорт из России занимает 6,3% местного рынка.

Первое место по поставкам алмазов в Гонконг занимает Индия – на нее приходится более половины импорта или $6,3 млрд. Затем следуют Израиль (38%, $1,6 млрд), Южная Африка (13%, $1,6 млрд) и Бельгия (28%, $793,4 млн). При этом общие закупки алмазов сократились на 22% до $12,1 млрд.

21 января «Ведомости» писали, что экспорт российских алмазов в Индию в январе – октябре 2024 г. снизился на 17% в годовом выражении до 5,2 млн каратов. По итогам первого полугодия 2024 г. фиксировалась другая тенденция – поставки выросли на 22% к аналогичному периоду 2023 г. до 4,1 млн каратов. В июле увеличение поставок также продолжалось, но в августе они упали в 18 раз в годовом выражении до 87 440 каратов, а в сентябре – в 25 раз до 37 220 каратов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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