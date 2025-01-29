В Минпромторге сообщили о блокировке продажи 307 млн единиц табачной продукции

25 января ТАСС со ссылкой на новый ГОСТ сообщил, что теперь массовая доля никотина в табаке для кальяна должна быть не более 3,5%. По утвержденному правилу, для изготовления табака для кальяна применяются ферментированное и неферментированное сырье, глицерин, пропиленгликоль с содержанием основного вещества не менее 95% на безводной основе, карбонаты натрия, вода, сахар и др. составляющие.