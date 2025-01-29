В Минпромторге сообщили о блокировке продажи 307 млн единиц табачной продукции
Власти заблокировали продажу 307 млн единиц табачной продукции в связи с нарушениями. Об этом сообщил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Владислав Заславский, пишет ТАСС.
Данные представлены за девять месяцев 2024 г. Из 307 млн единиц 279 млн – сигареты, 24 млн – никотинсодержащая продукция и почти 5 млн – альтернативная табачная продукция.
Директор департамента Минпромторга сообщил, что для проверки продукция должна соответствовать нескольким критериям. Блокировка происходит, если в системе маркировки отсутствуют сведения о вводе в оборот продукции, есть запрет органов власти на реализацию или если она продается с нарушением установленной государством розничной цены.
25 января ТАСС со ссылкой на новый ГОСТ сообщил, что теперь массовая доля никотина в табаке для кальяна должна быть не более 3,5%. По утвержденному правилу, для изготовления табака для кальяна применяются ферментированное и неферментированное сырье, глицерин, пропиленгликоль с содержанием основного вещества не менее 95% на безводной основе, карбонаты натрия, вода, сахар и др. составляющие.
Кроме того, по ГОСТу не менее 17% упаковки табака для кальяна должно занимать предупреждение о содержании в нем «системных ядов, канцерогенных и мутагенных веществ».