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В Минпромторге сообщили о блокировке продажи 307 млн единиц табачной продукции

Ведомости

Власти заблокировали продажу 307 млн единиц табачной продукции в связи с нарушениями. Об этом сообщил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Владислав Заславский, пишет ТАСС.

Данные представлены за девять месяцев 2024 г. Из 307 млн единиц 279 млн – сигареты, 24 млн – никотинсодержащая продукция и почти 5 млн – альтернативная табачная продукция.

Директор департамента Минпромторга сообщил, что для проверки продукция должна соответствовать нескольким критериям. Блокировка происходит, если в системе маркировки отсутствуют сведения о вводе в оборот продукции, есть запрет органов власти на реализацию или если она продается с нарушением установленной государством розничной цены.

25 января ТАСС со ссылкой на новый ГОСТ сообщил, что теперь массовая доля никотина в табаке для кальяна должна быть не более 3,5%. По утвержденному правилу, для изготовления табака для кальяна применяются ферментированное и неферментированное сырье, глицерин, пропиленгликоль с содержанием основного вещества не менее 95% на безводной основе, карбонаты натрия, вода, сахар и др. составляющие.

Кроме того, по ГОСТу не менее 17% упаковки табака для кальяна должно занимать предупреждение о содержании в нем «системных ядов, канцерогенных и мутагенных веществ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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