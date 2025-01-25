В России утвердили ГОСТ на табак для кальяна с долей никотина не более 3,5%

Согласно стандарту, с которым ознакомился ТАСС, для изготовления табака для кальяна применяются ферментированное и неферментированное сырье, глицерин, пропиленгликоль с содержанием основного вещества не менее 95% на безводной основе, карбонаты натрия, вода, сахар и др. составляющие.