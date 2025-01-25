В России утвердили ГОСТ на табак для кальяна с долей никотина не более 3,5%
Массовая доля никотина в табаке для кальяна должна быть не более 3,5%, следует из утвержденного Росстандартом ГОСТ для этой продукции.
Согласно стандарту, с которым ознакомился ТАСС, для изготовления табака для кальяна применяются ферментированное и неферментированное сырье, глицерин, пропиленгликоль с содержанием основного вещества не менее 95% на безводной основе, карбонаты натрия, вода, сахар и др. составляющие.
Допускаются и другие ингредиенты, помимо указанных в ГОСТ, кроме сырья с содержанием никотина более 20 мг/мл, наркотических или психотропных веществ либо их прекурсоров.
Допускаются и другие ингредиенты, кроме указанных в ГОСТ, кроме сырья с содержанием никотина более 20 мг/ мл, наркотических или психотропных веществ, либо их прекурсоров.
По утвержденному ГОСТ, не менее 17% упаковки табака для кальяна должно занимать предупреждение о содержании в нем «системных ядов, канцерогенных и мутагенных веществ».
Цифровая маркировка табака для кальяна стала обязательной с 1 марта 2022 г. Она распространяется для никотинсодержащей продукции (жидкости для электронных систем доставки никотина, бестабачные смеси для кальяна и нагреваемый табак).