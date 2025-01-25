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В России утвердили ГОСТ на табак для кальяна с долей никотина не более 3,5%

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Массовая доля никотина в табаке для кальяна должна быть не более 3,5%, следует из утвержденного Росстандартом ГОСТ для этой продукции.

Согласно стандарту, с которым ознакомился ТАСС, для изготовления табака для кальяна применяются ферментированное и неферментированное сырье, глицерин, пропиленгликоль с содержанием основного вещества не менее 95% на безводной основе, карбонаты натрия, вода, сахар и др. составляющие.

Допускаются и другие ингредиенты, помимо указанных в ГОСТ, кроме сырья с содержанием никотина более 20 мг/мл, наркотических или психотропных веществ либо их прекурсоров.

Допускаются и другие ингредиенты, кроме указанных в ГОСТ, кроме сырья с содержанием никотина более 20 мг/ мл, наркотических или психотропных веществ, либо их прекурсоров.

По утвержденному ГОСТ, не менее 17% упаковки табака для кальяна должно занимать предупреждение о содержании в нем «системных ядов, канцерогенных и мутагенных веществ». 

Цифровая маркировка табака для кальяна стала обязательной с 1 марта 2022 г. Она распространяется для никотинсодержащей продукции (жидкости для электронных систем доставки никотина, бестабачные смеси для кальяна и нагреваемый табак). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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