FT: ЕС обсуждает возврат к закупкам российского газа в рамках сделки по Украине
Европейские чиновники обсуждают, стоит ли возобновить закупки трубопроводного газа из России в рамках возможного соглашения по урегулированию на Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По мнению сторонников инициативы, мера приведет к снижению цен на энергоносители в Европе, побудит Россию сесть за стол переговоров и предоставит Москве и Киеву основание для введения и поддержания режима прекращения огня.
При этом даже предварительное обсуждение возможности возобновления поставок российского газа в европейские страны вызвало негативную реакцию ближайших союзников Украины в Евросоюзе (ЕС). Собеседники издания уточнили, что идею одобрили ряд официальных лиц из Германии и Венгрии, а также нескольких других стран ЕС. Однако она привела в ярость брюссельских чиновников и дипломатов из восточноевропейских стран, многие из которых на протяжении последних трех лет работали над снижением импорта российских энергоносителей в страны объединения.
Обсуждение возможности возобновления закупок российского газа также вызывает опасения среди ряда американских экспортеров СПГ, которые стремятся заключить долгосрочные договоры на поставки с европейскими компаниями. Два чиновника выразили газете обеспокоенность, что возобновление транзита через Украину может сделать их продукцию неконкурентоспособной.
1 января 2025 г. «Газпром» по окончании действия соглашений с «Нафтогазом Украины» прекратил подачу российского газа через территорию Украины. От продления транзита ранее отказался Киев. Сейчас основным маршрутом экспорта газа из России в Европу является «Турецкий поток». В 2023 г. поставки по газопроводу превысили прокачку транзитом через Украину в отдельные месяцы, за весь год поставки составили 13,6 млрд куб. м, а транзит через Украину – 14,6 млрд куб. м. В прошлом году поставки по «Турецкому потоку» и его продолжению через Балканы выросли на 23% до 16,7 млрд куб. м.