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FT: ЕС обсуждает возврат к закупкам российского газа в рамках сделки по Украине

Ведомости

Европейские чиновники обсуждают, стоит ли возобновить закупки трубопроводного газа из России в рамках возможного соглашения по урегулированию на Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По мнению сторонников инициативы, мера приведет к снижению цен на энергоносители в Европе, побудит Россию сесть за стол переговоров и предоставит Москве и Киеву основание для введения и поддержания режима прекращения огня.

При этом даже предварительное обсуждение возможности возобновления поставок российского газа в европейские страны вызвало негативную реакцию ближайших союзников Украины в Евросоюзе (ЕС). Собеседники издания уточнили, что идею одобрили ряд официальных лиц из Германии и Венгрии, а также нескольких других стран ЕС. Однако она привела в ярость брюссельских чиновников и дипломатов из восточноевропейских стран, многие из которых на протяжении последних трех лет работали над снижением импорта российских энергоносителей в страны объединения.

Обсуждение возможности возобновления закупок российского газа также вызывает опасения среди ряда американских экспортеров СПГ, которые стремятся заключить долгосрочные договоры на поставки с европейскими компаниями. Два чиновника выразили газете обеспокоенность, что возобновление транзита через Украину может сделать их продукцию неконкурентоспособной.

1 января 2025 г. «Газпром» по окончании действия соглашений с «Нафтогазом Украины» прекратил подачу российского газа через территорию Украины. От продления транзита ранее отказался Киев. Сейчас основным маршрутом экспорта газа из России в Европу является «Турецкий поток». В 2023 г. поставки по газопроводу превысили прокачку транзитом через Украину в отдельные месяцы, за весь год поставки составили 13,6 млрд куб. м, а транзит через Украину – 14,6 млрд куб. м. В прошлом году поставки по «Турецкому потоку» и его продолжению через Балканы выросли на 23% до 16,7 млрд куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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