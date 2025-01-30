FT: ЕС обсуждает возврат к закупкам российского газа в рамках сделки по Украине

1 января 2025 г. «Газпром» по окончании действия соглашений с «Нафтогазом Украины» прекратил подачу российского газа через территорию Украины. От продления транзита ранее отказался Киев. Сейчас основным маршрутом экспорта газа из России в Европу является «Турецкий поток». В 2023 г. поставки по газопроводу превысили прокачку транзитом через Украину в отдельные месяцы, за весь год поставки составили 13,6 млрд куб. м, а транзит через Украину – 14,6 млрд куб. м. В прошлом году поставки по «Турецкому потоку» и его продолжению через Балканы выросли на 23% до 16,7 млрд куб. м.