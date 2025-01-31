Авиасообщение в Бельгии восстановлено после технического сбоя

Сбой Microsoft, при этом, не затронул работу российских аэропортов и компаний. Представитель Росавиации Артем Кореняко тогда пояснил, что организации отечественной гражданской авиации еще несколько лет назад стали внедрять в свою работу российское специализированное программное обеспечение.