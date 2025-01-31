Авиасообщение в Бельгии восстановлено после технического сбоя
Воздушное пространство Бельгии открыли после технического сбоя диспетчерской системы Skeyes. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Брюсселя в X.
«После технической проблемы в управлении воздушным движением сегодня днем, воздушное движение в Бельгии сейчас возвращается к полной пропускной способности. Небольшие задержки все еще возможны, следите за информацией о рейсах», – говорится в сообщении.
Проблемы с авиасообщением Бельгии возникли в связи со сбоем Skeyes 30 января. Это стало причиной, по которой самолеты начали перенаправлять в соседние страны. Позднее стало известно, что причиной технического сбоя стал отказ основного радара Центра контроля за безопасностью авиасообщения, писала газета Le Soir.
В июле 2024 г. масштабный сбой в работе платформы облачных вычислений Microsoft Azure затронул работу аэропортов, авиакомпаний, банков и телеканалов по всему миру. По информации Register, причиной сбоя могла стать ошибка в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike.
Сбой Microsoft, при этом, не затронул работу российских аэропортов и компаний. Представитель Росавиации Артем Кореняко тогда пояснил, что организации отечественной гражданской авиации еще несколько лет назад стали внедрять в свою работу российское специализированное программное обеспечение.