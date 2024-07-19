Сбой Microsoft не отразился на работе российских аэропортов
Воздушный транспорт России, авиакомпании и аэропорты, работают штатно, полеты выполняются по расписанию. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Организации отечественной гражданской авиации еще несколько лет назад стали внедрять в свою работу российское специализированное программное обеспечение. Процесс импортозамещения в отрасли продолжается», – пояснил представитель ведомства.
В Минцифры РФ также заявили, что на данный момент сообщений о неполадках в российских аэропортах не поступало. В ведомстве добавили также, что это ситуация с Microsoft показывает значимость импортозамещения иностранного ПО.
Масштабный сбой в работе платформы облачных вычислений Microsoft Azure затронул работу аэропортов, авиакомпаний, банков и телеканалов по всему миру. По информации Register, причиной сбоя могла стать ошибка в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike.
Microsoft объявила об уходе из РФ в первых числах марта 2022 г. – после начала российской специальной военной операции на Украине. Но уже спустя месяц компания попыталась вернуться на рынок. Президент Microsoft Брэд Смит заявлял, что компания продолжит работать с теми, кого не коснулись санкции, в том числе с больницами и школами.