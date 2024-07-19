Сбой Microsoft не отразился на работе российских аэропортов

Microsoft объявила об уходе из РФ в первых числах марта 2022 г. – после начала российской специальной военной операции на Украине. Но уже спустя месяц компания попыталась вернуться на рынок. Президент Microsoft Брэд Смит заявлял, что компания продолжит работать с теми, кого не коснулись санкции, в том числе с больницами и школами.