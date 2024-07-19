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Сбой Microsoft не отразился на работе российских аэропортов

Ведомости

Воздушный транспорт России, авиакомпании и аэропорты, работают штатно, полеты выполняются по расписанию. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Организации отечественной гражданской авиации еще несколько лет назад стали внедрять в свою работу российское специализированное программное обеспечение. Процесс импортозамещения в отрасли продолжается», – пояснил представитель ведомства.

В Минцифры РФ также заявили, что на данный момент сообщений о неполадках в российских аэропортах не поступало. В ведомстве добавили также, что это ситуация с Microsoft показывает значимость импортозамещения иностранного ПО.

Масштабный сбой в работе платформы облачных вычислений Microsoft Azure затронул работу аэропортов, авиакомпаний, банков и телеканалов по всему миру. По информации Register, причиной сбоя могла стать ошибка в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike.

Microsoft объявила об уходе из РФ в первых числах марта 2022 г. – после начала российской специальной военной операции на Украине. Но уже спустя месяц компания попыталась вернуться на рынок. Президент Microsoft Брэд Смит заявлял, что компания продолжит работать с теми, кого не коснулись санкции, в том числе с больницами и школами. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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