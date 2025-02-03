Строительство автомобильного моста из РФ в КНДР закончится к 2027 году
Автомобильный мост из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Россию планируют построить к 2027 г. Об этом стало известно из распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина на официальном интернет-портале правовой информации.
Срок по госконтракту определен до 31 декабря 2026 г. Строительством моста будет заниматься сочинская компания ООО «Тоннельюжстрой», следует из документа.
Фирма объявлена единственным подрядчиком, но имеет право привлекать субподрядчиков на работу объемом не менее 60% от совокупной стоимости размера обязательств по госконтракту.
Мост будет проходить через реку Туманная в Приморском крае на границе с КНДР.
4 декабря в силу вступил договор о стратегическом сотрудничестве России и Северной Кореи. В нем указывается, что государства намерены выстроить «межгосударственные отношения новой эпохи», способствующие «процветанию и благополучию народов двух стран».