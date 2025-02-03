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Строительство автомобильного моста из РФ в КНДР закончится к 2027 году

Ведомости

Автомобильный мост из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Россию планируют построить к 2027 г. Об этом стало известно из распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина на официальном интернет-портале правовой информации.

Срок по госконтракту определен до 31 декабря 2026 г. Строительством моста будет заниматься сочинская компания ООО «Тоннельюжстрой», следует из документа.

Фирма объявлена единственным подрядчиком, но имеет право привлекать субподрядчиков на работу объемом не менее 60% от совокупной стоимости размера обязательств по госконтракту.

Мост будет проходить через реку Туманная в Приморском крае на границе с КНДР.

4 декабря в силу вступил договор о стратегическом сотрудничестве России и Северной Кореи. В нем указывается, что государства намерены выстроить «межгосударственные отношения новой эпохи», способствующие «процветанию и благополучию народов двух стран».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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