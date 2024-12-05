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Договор о партнерстве между Россией и КНДР будет действовать бессрочно

Документ поспособствует созданию «межгосударственных отношений новой эпохи»
Татьяна Князькова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Договор о стратегическом сотрудничестве России и Корейской Народно-Демократической Республики, вступивший в силу 4 декабря, не будет иметь ограничений по сроку действия. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте министерства иностранных дел.

Договор опубликован на официальном портале правовой информации. Он состоит из 23 статей и вступления, в котором указывается, что государства намерены выстроить «межгосударственные отношения новой эпохи», способствующие «процветанию и благополучию народов двух стран».

Согласно документу, в случае угрозы вооруженной агрессии против одной из сторон обе страны будут проводить консультации для согласования возможных мер помощи. Если нападение уже совершено, то другое государство должно незамедлительно оказать или военную, или другую помощь.

Документ также заостряет внимание на том, что Россия и КНДР не допускают использования своей территории третьими странами для нарушения суверенитета и безопасности друг друга. На международных площадках предполагается совместная координация и взаимодействие. Отдельно государства выделили ориентацию на стремление к многополярной международной системе.

По условиям договора, государства также не могут действовать в интересах третьих сторон против друг друга. Совместное сотрудничество будет связано со сферой космоса и мирной атомной энергии, указано в документе. Кроме того, страны будут проводить совместные мероприятия для укрепления обороноспособности.

5 декабря об обмене ратификационными грамотами сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Было также отмечено, что договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 г. утратил силу.

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня в рамках визита главы российского государства в Северную Корею. Путин подчеркивал, что документ ляжет в основу отношений России и Северной Кореи на долгосрочную перспективу.

В ноябре власти России и Северной Кореи ратифицировали договор о стратегическом партнерстве. В документе прописано обязательство о взаимной поддержке в случае вооруженного нападения на одну из стран. Россия и Северная Корея также обязуются не заключать соглашений с другими государствами, которые противоречат интересам одной из сторон, и не допускать использования своих территорий для подрыва суверенитета друг друга.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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