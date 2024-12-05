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В МИД России подтвердили вступление в силу договора о партнерстве с КНДР

Ведомости

В МИД РФ подтвердили, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР начал действовать 4 декабря – в этот день стороны обменялись ратификационными грамотами, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Протокол об обмене ратификационными грамотами подписали замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко и замглавы МИД КНДР Ким Чжон Гю.

«Вступление в силу договора будет способствовать развитию многопланового двустороннего взаимодействия в соответствии с новым стратегическим уровнем российско-корейских отношений дружбы и сотрудничества, отвечающим цели построения нового справедливого многополярного мира, внесет стабилизирующий вклад в строительство системы неделимой безопасности в Северо-Восточной Азии и АТР в целом», – говорится в сообщении.

5 декабря об обмене ратификационными грамотами сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «Основанные на договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве мощные корейско-российские отношения, будучи сильным механизмом обеспечения безопасности, способствующим благосостоянию народов двух стран, смягчающим ситуацию в регионе и гарантирующим международную стратегическую стабильность, послужат мощной движущей силой ускорения формирования самостоятельного и справедливого многополярного миропорядка, где не существует господства, подчинения и гегемонии», – говорится в сообщении ЦТАК. Было также отмечено, что договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 г. утратил силу.

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня в рамках визита главы российского государства в Северную Корею. Путин подчеркивал, что документ ляжет в основу отношений России и Северной Кореи на долгосрочную перспективу.

В ноябре власти России и Северной Кореи ратифицировали договор о стратегическом партнерстве. В документе прописано обязательство о взаимной поддержке в случае вооруженного нападения на одну из стран. Россия и Северная Корея также обязуются не заключать соглашений с другими государствами, которые противоречат интересам одной из сторон, и не допускать использования своих территорий для подрыва суверенитета друг друга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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