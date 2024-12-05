В МИД России подтвердили вступление в силу договора о партнерстве с КНДР

5 декабря об обмене ратификационными грамотами сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «Основанные на договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве мощные корейско-российские отношения, будучи сильным механизмом обеспечения безопасности, способствующим благосостоянию народов двух стран, смягчающим ситуацию в регионе и гарантирующим международную стратегическую стабильность, послужат мощной движущей силой ускорения формирования самостоятельного и справедливого многополярного миропорядка, где не существует господства, подчинения и гегемонии», – говорится в сообщении ЦТАК. Было также отмечено, что договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 г. утратил силу.