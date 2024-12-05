В МИД России подтвердили вступление в силу договора о партнерстве с КНДР
В МИД РФ подтвердили, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР начал действовать 4 декабря – в этот день стороны обменялись ратификационными грамотами, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Протокол об обмене ратификационными грамотами подписали замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко и замглавы МИД КНДР Ким Чжон Гю.
«Вступление в силу договора будет способствовать развитию многопланового двустороннего взаимодействия в соответствии с новым стратегическим уровнем российско-корейских отношений дружбы и сотрудничества, отвечающим цели построения нового справедливого многополярного мира, внесет стабилизирующий вклад в строительство системы неделимой безопасности в Северо-Восточной Азии и АТР в целом», – говорится в сообщении.
5 декабря об обмене ратификационными грамотами сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «Основанные на договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве мощные корейско-российские отношения, будучи сильным механизмом обеспечения безопасности, способствующим благосостоянию народов двух стран, смягчающим ситуацию в регионе и гарантирующим международную стратегическую стабильность, послужат мощной движущей силой ускорения формирования самостоятельного и справедливого многополярного миропорядка, где не существует господства, подчинения и гегемонии», – говорится в сообщении ЦТАК. Было также отмечено, что договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 г. утратил силу.
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня в рамках визита главы российского государства в Северную Корею. Путин подчеркивал, что документ ляжет в основу отношений России и Северной Кореи на долгосрочную перспективу.
В ноябре власти России и Северной Кореи ратифицировали договор о стратегическом партнерстве. В документе прописано обязательство о взаимной поддержке в случае вооруженного нападения на одну из стран. Россия и Северная Корея также обязуются не заключать соглашений с другими государствами, которые противоречат интересам одной из сторон, и не допускать использования своих территорий для подрыва суверенитета друг друга.