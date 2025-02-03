За январь продажи легковых автомобилей выросли на 11%

При этом, сравнивая продажи грузовых автомобилей в январе 2025 г. с январем прошлого года, министерство фиксирует сокращение продаж на 29%. В январе 2024 г. их значение находилось на уровне 7440 единиц, а в аналогичном периоде 2024 г. оно опустилось до 5317.