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За январь продажи легковых автомобилей выросли на 11%

Ведомости

В январе 2025 г. продажи легковых автомобилей увеличились на 11% по сравнению с январем 2024 г. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте Министерства промышленности и торговли РФ.

Их количество в январе составило 88 554 единицы, а в январе 2024 г. – 80 003, следует из отчета министерства.

При этом, сравнивая продажи грузовых автомобилей в январе 2025 г. с январем прошлого года, министерство фиксирует сокращение продаж на 29%. В январе 2024 г. их значение находилось на уровне 7440 единиц, а в аналогичном периоде 2024 г. оно опустилось до 5317.

Продажи коммерческих легковых авто увеличились на 11%: со значения в 7057 в январе 2024 г. они поднялись до 7846 в первом месяце 2025 г.

В России в 2024 г. было продано 1,57 млн новых легковых машин, что на 48% больше по сравнению с 2023 г. Такие данные представило аналитического агентства «Автостат».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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