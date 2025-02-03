За январь продажи легковых автомобилей выросли на 11%
В январе 2025 г. продажи легковых автомобилей увеличились на 11% по сравнению с январем 2024 г. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте Министерства промышленности и торговли РФ.
Их количество в январе составило 88 554 единицы, а в январе 2024 г. – 80 003, следует из отчета министерства.
При этом, сравнивая продажи грузовых автомобилей в январе 2025 г. с январем прошлого года, министерство фиксирует сокращение продаж на 29%. В январе 2024 г. их значение находилось на уровне 7440 единиц, а в аналогичном периоде 2024 г. оно опустилось до 5317.
Продажи коммерческих легковых авто увеличились на 11%: со значения в 7057 в январе 2024 г. они поднялись до 7846 в первом месяце 2025 г.
В России в 2024 г. было продано 1,57 млн новых легковых машин, что на 48% больше по сравнению с 2023 г. Такие данные представило аналитического агентства «Автостат».