ФАС возбудила 315 дел против участников картельных сговоров в 2024 году
В 2024 г. картельные сговоры чаще всего выявлялись в сферах строительства и дорожных работ, фармацевтике, пассажирских перевозках, недвижимости и социальном питании. Всего за год Федеральная антимонопольная служба России возбудила 315 дел о нарушениях антимонопольных правил, было принято 245 решений. Об этом сообщила пресс-служба ФАС России.
Картельные сговоры обнаружили в 78 регионах страны, 4369 закупок произошли с нарушениями. Общая сумма этих контрактов составила 122,4 млрд руб.
«В федеральный бюджет поступил 1 млрд руб. штрафов, назначенных за антиконкурентные соглашения», – пояснили в ФАС России.
По данным ФАС, сильнее от этих нарушений страдали национальные проекты «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Цифровая экономика» и «Культура».
В начале января ФАС выявила картель продавцов наушников на маркетплейсах. Группа селлеров синхронно поднимала цены на продукцию, договариваясь обо всех изменениях через общий чат в мессенджере.