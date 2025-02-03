ФАС возбудила 315 дел против участников картельных сговоров в 2024 году

В 2024 г. картельные сговоры чаще всего выявлялись в сферах строительства и дорожных работ, фармацевтике, пассажирских перевозках, недвижимости и социальном питании. Всего за год Федеральная антимонопольная служба России возбудила 315 дел о нарушениях антимонопольных правил, было принято 245 решений. Об этом сообщила пресс-служба ФАС России.