ФАС выявила картель продавцов наушников на маркетплейсах

30 мая 2024 г. ФАС возбудила дело о картельном сговоре между продавцами наушников на маркетплейсах. Ведомство подозревало предпринимателей в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен. С октября 2023 г. по февраль 2024 г. они переписывались в мессенджере для координации действий: синхронно увеличивали цены, контролировали соблюдение договоренностей и обсуждали санкции в отношении участников рынка, не поддержавших сговор.