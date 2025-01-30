ФАС выявила картель продавцов наушников на маркетплейсах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России узнала о картельном сговоре продавцов наушников на маркетплейсах для синхронного подъема цен и действий против конкурентов. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Анализ, проведенный ведомством, подтвердил взаимосвязь между общей динамикой цен на наушники на маркетплейсах и действиями картеля. ФАС признала нарушившими антимонопольное законодательство 27 участников сговора. Один из них подал признательное заявление и может быть освобожден от административной ответственности. Остальным ответчикам грозят административные штрафы.
30 мая 2024 г. ФАС возбудила дело о картельном сговоре между продавцами наушников на маркетплейсах. Ведомство подозревало предпринимателей в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен. С октября 2023 г. по февраль 2024 г. они переписывались в мессенджере для координации действий: синхронно увеличивали цены, контролировали соблюдение договоренностей и обсуждали санкции в отношении участников рынка, не поддержавших сговор.
По данным ведомства, недобросовестные продавцы заказывали товар конкурентов в удаленные регионы и другие страны, но в пунктах выдачи заказ не забирали. Так участники сговора ограничивали их возможность вести предпринимательскую деятельность и получать прибыль. Они также искусственно занижали конкурентам рейтинги на маркетплейсах.