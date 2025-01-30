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ФАС выявила картель продавцов наушников на маркетплейсах

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России узнала о картельном сговоре продавцов наушников на маркетплейсах для синхронного подъема цен и действий против конкурентов. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Анализ, проведенный ведомством, подтвердил взаимосвязь между общей динамикой цен на наушники на маркетплейсах и действиями картеля. ФАС признала нарушившими антимонопольное законодательство 27 участников сговора. Один из них подал признательное заявление и может быть освобожден от административной ответственности. Остальным ответчикам грозят административные штрафы.

30 мая 2024 г. ФАС возбудила дело о картельном сговоре между продавцами наушников на маркетплейсах. Ведомство подозревало предпринимателей в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен. С октября 2023 г. по февраль 2024 г. они переписывались в мессенджере для координации действий: синхронно увеличивали цены, контролировали соблюдение договоренностей и обсуждали санкции в отношении участников рынка, не поддержавших сговор.

По данным ведомства, недобросовестные продавцы заказывали товар конкурентов в удаленные регионы и другие страны, но в пунктах выдачи заказ не забирали. Так участники сговора ограничивали их возможность вести предпринимательскую деятельность и получать прибыль. Они также искусственно занижали конкурентам рейтинги на маркетплейсах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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