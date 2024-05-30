ФАС выявила картель продавцов наушников на маркетплейсах

Предпринимателей подозревают в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен. По данным ФАС, с октября 2023 г. по февраль 2024 г. они переписывались в мессенджере для координации действий: синхронно поднимали цены, контролировали соблюдение договоренностей и обсуждали санкции против участников рынка, не поддержавших сговор.