ФАС выявила картель продавцов наушников на маркетплейсах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о картельном сговоре между продавцами наушников на маркетплейсах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Предпринимателей подозревают в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен. По данным ФАС, с октября 2023 г. по февраль 2024 г. они переписывались в мессенджере для координации действий: синхронно поднимали цены, контролировали соблюдение договоренностей и обсуждали санкции против участников рынка, не поддержавших сговор.
Так, недобросовестные продавцы заказывали товар конкурентов в удаленные регионы и другие страны, но в пунктах выдачи заказ никто не забирал. Таким образом участники сговора ограничивали возможность продавцов вести предпринимательскую деятельность и получать прибыль, отметили в ФАС. Кроме того, они искусственно занижали конкурентам рейтинги на маркетплейсах.
В случае установления вины нарушителям грозят оборотные штрафы в размере до 15% от годовой выручки.
В конце апреля ФАС России выявила картельный сговор на 2,86 млрд руб. при реализации национальных проектов «Демография» и «Образование». Дело возбудили против ООО «Парк инвест», ООО «Гардарика» и двух индивидуальных предпринимателей. Признаки сговора ведомство обнаружило на торгах на право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий в Москве, Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).