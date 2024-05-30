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ФАС выявила картель продавцов наушников на маркетплейсах

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о картельном сговоре между продавцами наушников на маркетплейсах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предпринимателей подозревают в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен. По данным ФАС, с октября 2023 г. по февраль 2024 г. они переписывались в мессенджере для координации действий: синхронно поднимали цены, контролировали соблюдение договоренностей и обсуждали санкции против участников рынка, не поддержавших сговор.

Так, недобросовестные продавцы заказывали товар конкурентов в удаленные регионы и другие страны, но в пунктах выдачи заказ никто не забирал. Таким образом участники сговора ограничивали возможность продавцов вести предпринимательскую деятельность и получать прибыль, отметили в ФАС. Кроме того, они искусственно занижали конкурентам рейтинги на маркетплейсах.

В случае установления вины нарушителям грозят оборотные штрафы в размере до 15% от годовой выручки.

В конце апреля ФАС России выявила картельный сговор на 2,86 млрд руб. при реализации национальных проектов «Демография» и «Образование». Дело возбудили против ООО «Парк инвест», ООО «Гардарика» и двух индивидуальных предпринимателей. Признаки сговора ведомство обнаружило на торгах на право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий в Москве, Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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