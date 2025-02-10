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Спрос на игровые консоли взлетел в России после угрозы запрета их поставок

Ведомости

С 28 января по 5 февраля в России более чем в два раза вырос спрос на игровые консоли PlayStation и Xbox на маркетплейсах Ozon и Wildberries. Интерес покупателей увеличился после заявления главы евродипломатии Каи Каллас о возможном запрете на поставки этих товаров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса Moneyplace.

По словам аналитика Moneyplace Анастасии Романовой, период с конца января по начало февраля обычно характеризуется как традиционно спокойный для селлеров приставок и консолей, так как новогодние праздники уже позади, а 23 февраля еще неблизко.

«Но в этом году продажи могли подстегнуть новости о возможном запрете на поставки PlayStation и Xbox в Россию. Если в прошлом году в периоды не пикового спроса на маркетплейсах в среднем продавалось около 1000-1500 приставок в день, то с 28 января по 5 февраля – более 2700», – рассказала эксперт.

Всего за указанный период россияне купили на маркетплейсах почти 25 000 приставок, а общая выручка продавцов достигла 257,7 млн руб.

В 2024 г. выручка продавцов на Ozon и Wildberries увеличилась на 124%, составив 3,93 млрд руб. Было реализовано 982 900 консолей (на 135% больше, чем в 2023 г.). Аналитики Moneyplace связывают динамику с ростом доходов и покупательской способности граждан, а также с повсеместным проникновением маркетплейсов.

28 января Financial Times писала о предложении Брюсселя установить запрет на продажу игровых консолей Sony PlayStation и Microsoft Xbox в Россию якобы в связи с тем, что они могут применяться для управления беспилотниками. По словам Каллас, консоли будут включены в новый пакет санкций.

Американская компания Microsoft и японские концерны Nintendo и Sony прекратили продажи в России в начале марта 2022 г. Согласно постановлению японского министерства экономики, торговли и промышленности, с 18 марта 2022 г. были введены таможенные ограничения на вывоз из страны Sony PlayStation и Xbox всех поколений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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