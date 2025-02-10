Спрос на игровые консоли взлетел в России после угрозы запрета их поставок

«Но в этом году продажи могли подстегнуть новости о возможном запрете на поставки PlayStation и Xbox в Россию. Если в прошлом году в периоды не пикового спроса на маркетплейсах в среднем продавалось около 1000-1500 приставок в день, то с 28 января по 5 февраля – более 2700», – рассказала эксперт.