Спрос на игровые консоли взлетел в России после угрозы запрета их поставок
С 28 января по 5 февраля в России более чем в два раза вырос спрос на игровые консоли PlayStation и Xbox на маркетплейсах Ozon и Wildberries. Интерес покупателей увеличился после заявления главы евродипломатии Каи Каллас о возможном запрете на поставки этих товаров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса Moneyplace.
По словам аналитика Moneyplace Анастасии Романовой, период с конца января по начало февраля обычно характеризуется как традиционно спокойный для селлеров приставок и консолей, так как новогодние праздники уже позади, а 23 февраля еще неблизко.
«Но в этом году продажи могли подстегнуть новости о возможном запрете на поставки PlayStation и Xbox в Россию. Если в прошлом году в периоды не пикового спроса на маркетплейсах в среднем продавалось около 1000-1500 приставок в день, то с 28 января по 5 февраля – более 2700», – рассказала эксперт.
Всего за указанный период россияне купили на маркетплейсах почти 25 000 приставок, а общая выручка продавцов достигла 257,7 млн руб.
В 2024 г. выручка продавцов на Ozon и Wildberries увеличилась на 124%, составив 3,93 млрд руб. Было реализовано 982 900 консолей (на 135% больше, чем в 2023 г.). Аналитики Moneyplace связывают динамику с ростом доходов и покупательской способности граждан, а также с повсеместным проникновением маркетплейсов.
Американская компания Microsoft и японские концерны Nintendo и Sony прекратили продажи в России в начале марта 2022 г. Согласно постановлению японского министерства экономики, торговли и промышленности, с 18 марта 2022 г. были введены таможенные ограничения на вывоз из страны Sony PlayStation и Xbox всех поколений.