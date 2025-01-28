ЕС хочет ввести запрет на продажу в Россию Sony PlayStation и Microsoft Xbox

ЕС хочет ввести запрет на продажу в Россию Sony PlayStation и Microsoft XboxГлава евродипломатии Каллас заявила, что они будут включены в новый пакет санкций
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что консоли Sony PlayStation и Microsoft Xbox будут включены в новый пакет санкций.
«Очевидно, именно с их помощью они управляют беспилотниками», – заявила Каллас.
Три крупнейших производителя игровых консолей – американская компания Microsoft и японские концерны Nintendo и Sony прекратили продажи в России в начале марта 2022 г. Согласно постановлению министерства экономики, торговли и промышленности Японии, с 18 марта 2022 г. были введены таможенные ограничения на вывоз из страны Sony PlayStation и Xbox всех поколений.
Запрет ЕС направлен на продавцов из Европы, которые отправляют консоли, в том числе подержанные, в Россию.
27 января министры иностранных дел Европейского союза согласовали продление санкций против России еще на полгода, сообщила Каллас на своей странице в соцсети X. По ее словам, продление ограничений продолжит лишать Москву доходов для продолжения военной операции на Украине.
Зарубежные компании начали сокращать присутствие в России на фоне военной операции на Украине, которая послужила поводом к введению масштабных экономических санкций против Москвы западными странами. В Кремле 28 января заявили, что европейцы страдают из-за продления ЕС санкций против России. «ЕС продолжает свою санкционную политику. Все больше и больше людей в Европе понимают, что это обоюдоострое оружие. Европейцы страдают из-за этих санкций. Мы по-прежнему называем их незаконными рестрикциями», – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.