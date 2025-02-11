Ассоциация нефтегазового сервиса предложила продвигать нормы РФ в КНР и Индию

Хайков отметил, что Китай и Индия «крайне жестко конкурируют» между собой. Например, Индия не будет заинтересована в принятии стандартов и IT-решений, предложенных и разработанных в Китае. «И это потенциальный наш союзник. Поэтому вот те стандарты, которые сейчас у нас уже есть в России и которые являются одними из лидирующих в мире, необходимо продвигать очень активно в этих странах», – сказал он.