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Ассоциация нефтегазового сервиса предложила продвигать нормы РФ в КНР и Индию

Ведомости

Российские стандарты стоит продвигать в странах Ближнего Востока и Азии, а также в Индии. Об этом заявил президент – председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС) Виктор Хайков в рамках форума «Технологическая независимость и единые стандарты в сфере информационных технологий».

Хайков отметил, что Китай и Индия «крайне жестко конкурируют» между собой. Например, Индия не будет заинтересована в принятии стандартов и IT-решений, предложенных и разработанных в Китае. «И это потенциальный наш союзник. Поэтому вот те стандарты, которые сейчас у нас уже есть в России и которые являются одними из лидирующих в мире, необходимо продвигать очень активно в этих странах», – сказал он.

В том числе в России были утверждены правила по умным домам, которые начали применяться с февраля этого года. По словам Хайкова, это большой рынок, где возможно продвижение российских стандартов.

Новые стандарты к умным многоквартирным домам начали применяться в феврале. Правила определяют характеристики устройства и оборудования умного дома, типовую цифровую архитектуру умного дома, а также принципы классификации домов по уровню внедрения цифровых решений. «Ведомости» со ссылкой на представителя Минцифры писали, что цель проекта «Умный МКД» – разработать системный и единый подход к цифровизации многоквартирных домов, что позволит жителям полноценно использовать все современные услуги и сервисы.

С 11 по 19 февраля в Москве проходит «Неделя российского бизнеса» (НРБ) от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Представители федеральных органов власти, бизнеса и эксперты в рамках форума «Технологическая независимость и единые стандарты в сфере информационных технологий» обсудили расширение возможности применения стандартов при разработке отечественных цифровых продуктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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