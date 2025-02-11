Ассоциация нефтегазового сервиса предложила продвигать нормы РФ в КНР и Индию
Российские стандарты стоит продвигать в странах Ближнего Востока и Азии, а также в Индии. Об этом заявил президент – председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС) Виктор Хайков в рамках форума «Технологическая независимость и единые стандарты в сфере информационных технологий».
Хайков отметил, что Китай и Индия «крайне жестко конкурируют» между собой. Например, Индия не будет заинтересована в принятии стандартов и IT-решений, предложенных и разработанных в Китае. «И это потенциальный наш союзник. Поэтому вот те стандарты, которые сейчас у нас уже есть в России и которые являются одними из лидирующих в мире, необходимо продвигать очень активно в этих странах», – сказал он.
В том числе в России были утверждены правила по умным домам, которые начали применяться с февраля этого года. По словам Хайкова, это большой рынок, где возможно продвижение российских стандартов.
Новые стандарты к умным многоквартирным домам начали применяться в феврале. Правила определяют характеристики устройства и оборудования умного дома, типовую цифровую архитектуру умного дома, а также принципы классификации домов по уровню внедрения цифровых решений. «Ведомости» со ссылкой на представителя Минцифры писали, что цель проекта «Умный МКД» – разработать системный и единый подход к цифровизации многоквартирных домов, что позволит жителям полноценно использовать все современные услуги и сервисы.
С 11 по 19 февраля в Москве проходит «Неделя российского бизнеса» (НРБ) от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Представители федеральных органов власти, бизнеса и эксперты в рамках форума «Технологическая независимость и единые стандарты в сфере информационных технологий» обсудили расширение возможности применения стандартов при разработке отечественных цифровых продуктов.