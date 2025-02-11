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Словакия начала получать российский газ через трубопровод «Турецкий поток»

Ведомости

В Словакию сейчас возобновились поставки российского газа через трубопровод «Турецкий поток». Об этом рассказал премьер-министр республики Роберт Фицо на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Это происходит благодаря усилию российской и турецкой сторон. Им за это нужно сказать спасибо», – пояснил Фицо.

В предыдущие годы российский газ поступал в Словакию через газопровод, который проходил по территории Украины. Однако с 1 января транзит газа через Украину был прекращен. Это произошло из-за того, что Киев не продлил контракт. Теперь российский газ поступает в Европу через Турцию по двум газопроводам – «Голубой поток» и «Турецкий поток», которые проложены по дну Черного моря.

3 февраля сообщалось, что за январь 2025 г. Россия нарастила экспорт газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» до рекордного значения в 1,56 млрд куб. м. Этот газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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