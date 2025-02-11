Словакия начала получать российский газ через трубопровод «Турецкий поток»
В Словакию сейчас возобновились поставки российского газа через трубопровод «Турецкий поток». Об этом рассказал премьер-министр республики Роберт Фицо на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Это происходит благодаря усилию российской и турецкой сторон. Им за это нужно сказать спасибо», – пояснил Фицо.
В предыдущие годы российский газ поступал в Словакию через газопровод, который проходил по территории Украины. Однако с 1 января транзит газа через Украину был прекращен. Это произошло из-за того, что Киев не продлил контракт. Теперь российский газ поступает в Европу через Турцию по двум газопроводам – «Голубой поток» и «Турецкий поток», которые проложены по дну Черного моря.
3 февраля сообщалось, что за январь 2025 г. Россия нарастила экспорт газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» до рекордного значения в 1,56 млрд куб. м. Этот газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год.