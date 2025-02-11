Словакия начала получать российский газ через трубопровод «Турецкий поток»

В предыдущие годы российский газ поступал в Словакию через газопровод, который проходил по территории Украины. Однако с 1 января транзит газа через Украину был прекращен. Это произошло из-за того, что Киев не продлил контракт. Теперь российский газ поступает в Европу через Турцию по двум газопроводам – «Голубой поток» и «Турецкий поток», которые проложены по дну Черного моря.