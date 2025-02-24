Маркетинговая активность Samsung в России выросла на 30% в начале 2025 года
Объем рекламных материалов от южнокорейского вендора за первые два месяца текущего года вырос на 10% относительно показателей ноября и декабря 2024 г. По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, в основном, Samsung ведет всю рекламную активность посредством оператора МТС, инвестируя средства в продвижение своих гаджетов в России. Руководитель агентства добавил, что все новые разработки Samsung становятся доступными для потребителей в России на несколько суток раньше, чем в европейских странах и в США.
В Samsung на запрос издания подчеркнули, что поставки в Россию, как и раньше, приостановлены, а в МТС отказались от комментариев.
Samsung покинул российский рынок и заморозил поставки в РФ после начала специальной военной операции в 2022 г. С этого момента продукция Samsung ввозится посредством параллельного импорта.
17 февраля в Минпромторге РФ заявили, что «задача каким-либо образом поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов не является актуальной». По данным министерства, иностранные компании, продолжающие свою деятельность в России, успешно функционируют, а те ниши, которые освободились, будут заняты российскими производителями.