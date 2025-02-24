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Маркетинговая активность Samsung в России выросла на 30% в начале 2025 года

Ведомости

В январе – феврале 2025 г. Samsung увеличил маркетинговую активность в России на 30% в годовом выражении, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

Объем рекламных материалов от южнокорейского вендора за первые два месяца текущего года вырос на 10% относительно показателей ноября и декабря 2024 г. По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, в основном, Samsung ведет всю рекламную активность посредством оператора МТС, инвестируя средства в продвижение своих гаджетов в России. Руководитель агентства добавил, что все новые разработки Samsung становятся доступными для потребителей в России на несколько суток раньше, чем в европейских странах и в США.

В Samsung на запрос издания подчеркнули, что поставки в Россию, как и раньше, приостановлены, а в МТС отказались от комментариев.

Samsung покинул российский рынок и заморозил поставки в РФ после начала специальной военной операции в 2022 г. С этого момента продукция Samsung ввозится посредством параллельного импорта.

17 февраля в Минпромторге РФ заявили, что «задача каким-либо образом поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов не является актуальной». По данным министерства, иностранные компании, продолжающие свою деятельность в России, успешно функционируют, а те ниши, которые освободились, будут заняты российскими производителями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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