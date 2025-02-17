Минпромторг не собирается поощрять возвращение иностранных брендов
Смысла поощрять зарубежные компании за возвращение на российский рынок нет, заявили в Минпромторге РФ.
«Задача каким-либо образом поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов не является актуальной», – пояснили в ведомстве (цитата по РИА Новости).
Как отметили в министерстве, иностранные компании, которые продолжают свою деятельность в России, успешно функционируют, а те ниши, которые освободились, будут заняты российскими производителями.
В Минпромторге подчеркнули, что ни один иностранный бренд не был насильственно исключен с российского рынка. Ряд иностранных компаний в 2022-2023 гг. самостоятельно приняли решение об уходе из России. По данным министерства, эта практика считается недобросовестной, поскольку нарушаются контрактные обязательства перед торговыми центрами по аренде. Это привело к снижению уровня их заполняемости.
Для увеличения трафика и заполняемости торговой недвижимости пришлось разрабатывать стимулирующие меры. В результате свободные площади начали активно заполняться российскими брендами. По данным Минпромторга, на данный момент уровень заполняемости торговых центров достиг доковидных значений: доля вакантных площадей составляет от 8 до 10% по всей России. При этом в ведущих ТЦ по всей стране теперь доминируют именно отечественные бренды.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 17 февраля рассказал, что Кремлю на данный момент неизвестно о планах западных брендов вернуться в Россию. Хотя 15 февраля вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщал ТАСС о том, что Zara и другие бренды начали неофициальные переговоры о возвращении в Россию.