Минпромторг не собирается поощрять возвращение иностранных брендов

В Минпромторге подчеркнули, что ни один иностранный бренд не был насильственно исключен с российского рынка. Ряд иностранных компаний в 2022-2023 гг. самостоятельно приняли решение об уходе из России. По данным министерства, эта практика считается недобросовестной, поскольку нарушаются контрактные обязательства перед торговыми центрами по аренде. Это привело к снижению уровня их заполняемости.