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Минпромторг не собирается поощрять возвращение иностранных брендов

Ведомости

Смысла поощрять зарубежные компании за возвращение на российский рынок нет, заявили в Минпромторге РФ.

«Задача каким-либо образом поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов не является актуальной», – пояснили в ведомстве (цитата по РИА Новости).

Как отметили в министерстве, иностранные компании, которые продолжают свою деятельность в России, успешно функционируют, а те ниши, которые освободились, будут заняты российскими производителями.

В Минпромторге подчеркнули, что ни один иностранный бренд не был насильственно исключен с российского рынка. Ряд иностранных компаний в 2022-2023 гг. самостоятельно приняли решение об уходе из России. По данным министерства, эта практика считается недобросовестной, поскольку нарушаются контрактные обязательства перед торговыми центрами по аренде. Это привело к снижению уровня их заполняемости.

Для увеличения трафика и заполняемости торговой недвижимости пришлось разрабатывать стимулирующие меры. В результате свободные площади начали активно заполняться российскими брендами. По данным Минпромторга, на данный момент уровень заполняемости торговых центров достиг доковидных значений: доля вакантных площадей составляет от 8 до 10% по всей России. При этом в ведущих ТЦ по всей стране теперь доминируют именно отечественные бренды.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 17 февраля рассказал, что Кремлю на данный момент неизвестно о планах западных брендов вернуться в Россию. Хотя 15 февраля вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщал ТАСС о том, что Zara и другие бренды начали неофициальные переговоры о возвращении в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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