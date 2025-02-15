ТАСС узнал о частных переговорах по возвращению в Россию Zara и других брендов
В России в частном порядке идут переговоры о возобновлении работы в стране ушедшей из РФ испанской группы Inditex, сообщил ТАСС вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин.
Переговоры, по его словам, ведутся «в частном порядке, неофициально». Для возвращения компании необходимы «оттепель» в отношении с западными странами и начало снятия санкций, указал Люлин.
«Но возвращение может быть сложным. В наиболее выигрышном положении бренды Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius), так как у них есть возможность вернуться обратно на площадки "наследников" (MAAG, Vilet, Dub) в торговых центрах», – сказал он.
Группа Inditex приостановила деятельность в России 5 марта 2022 г. Группа договорилась о продаже российского бизнеса своему франчайзи в Ливане Daher Group, и вскоре после этого на месте более 240 магазинов Inditex открылись точки под вывесками Maag, Ecru, DUB и Vilet, которые не имеют отношения к брендам Inditex. РБК в апреле 2024 г. писал, что бренды одежды в 2023 г. получили 5,4 млрд руб. чистого убытка против чистой прибыли 3,9 млрд руб. в 2022 г. В 2021 г. чистая прибыль компании, контролировавшей тогда только магазины Zara, составляла 6,4 млрд руб.