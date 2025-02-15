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ТАСС узнал о частных переговорах по возвращению в Россию Zara и других брендов

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В России в частном порядке идут переговоры о возобновлении работы в стране ушедшей из РФ испанской группы Inditex, сообщил ТАСС вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин.

Переговоры, по его словам, ведутся «в частном порядке, неофициально». Для возвращения компании необходимы «оттепель» в отношении с западными странами и начало снятия санкций, указал Люлин. 

«Но возвращение может быть сложным. В наиболее выигрышном положении бренды Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius), так как у них есть возможность вернуться обратно на площадки "наследников" (MAAG, Vilet, Dub) в торговых центрах», – сказал он. 

Группа Inditex приостановила деятельность в России 5 марта 2022 г. Группа договорилась о продаже российского бизнеса своему франчайзи в Ливане Daher Group, и вскоре после этого на месте более 240 магазинов Inditex открылись точки под вывесками Maag, Ecru, DUB и Vilet, которые не имеют отношения к брендам Inditex. РБК в апреле 2024 г. писал, что бренды одежды в 2023 г. получили 5,4 млрд руб. чистого убытка против чистой прибыли 3,9 млрд руб. в 2022 г. В 2021 г. чистая прибыль компании, контролировавшей тогда только магазины Zara, составляла 6,4 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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