Открывшиеся на месте Zara магазины закончили год с убытком в 5,4 млрд рублей
«Новая мода» развивает обозначенные бренды на месте на месте бывших магазинов брендов испанской группы Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius) в России.
В результате 2023 г. «Новая мода» получила чистый убыток 5,4 млрд руб. против чистой прибыли 3,9 млрд руб. в 2022 г. А в 2021 г. чистая прибыль компании, контролировавшей тогда только магазины Zara, составляла 6,4 млрд руб.
Выручка АО «Новая мода» в 2023 г. составила 21 млрд руб., пишет РБК. Из них от продажи одежды – 19,8 млрд руб.(в 2022 г. – 5,4 млрд руб.), обуви - 1 млрд руб. против 585,2 млн годом ранее. Таким образом, выручка компании продемонстрировала рост в сравнении в прошлым годом. Однако, согласно отчетности, в 2023 г. выросли издержки компании.
При этом в отчетности компании отмечается, что в 2024 – 2025 гг. она планирует получать от продажи товаров достаточную для покрытия недостатка оборотного капитала выручку.
В октябре 2023 г. замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов рассказал, что «Новая мода» хочет локализовать производство коллекций в РФ и ведет переговоры со швейными фабриками.
Группа Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti и Stradivarius) приостановила деятельность в России 5 марта 2022 г. В октябре группа договорилась о продаже российского бизнеса своему франчайзи в Ливане Daher Group, и вскоре после этого на месте более 240 магазинов Inditex открылись точки под вывесками Maag, Ecru, DUB и Vilet, они не имеют отношения к брендам Inditex.