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Открывшиеся на месте Zara магазины закончили год с убытком в 5,4 млрд рублей

Ведомости

Бренды одежды Maag, Dub, Ecru, Vilet «Новой моды» (бывшая «Зара СНГ») в 2023 г. получили 5,4 млрд руб. чистого убытка, пишет РБК со ссылкой на финансовую отчетность компании.

«Новая мода» развивает обозначенные бренды на месте на месте бывших магазинов брендов испанской группы Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius) в России.

В результате 2023 г. «Новая мода» получила чистый убыток 5,4 млрд руб. против чистой прибыли 3,9 млрд руб. в 2022 г. А в 2021 г. чистая прибыль компании, контролировавшей тогда только магазины Zara, составляла 6,4 млрд руб. 

Выручка АО «Новая мода» в 2023 г. составила 21 млрд руб., пишет РБК. Из них от продажи одежды – 19,8 млрд руб.(в 2022 г. – 5,4 млрд руб.), обуви - 1 млрд руб. против 585,2 млн годом ранее. Таким образом, выручка компании продемонстрировала рост в сравнении в прошлым годом. Однако, согласно отчетности, в 2023 г. выросли издержки компании.

При этом в отчетности компании отмечается, что в 2024 – 2025 гг. она планирует получать от продажи товаров достаточную для покрытия недостатка оборотного капитала выручку.

В октябре 2023 г. замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов рассказал, что «Новая мода» хочет локализовать производство коллекций в РФ и ведет переговоры со швейными фабриками. 

Группа Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti и Stradivarius) приостановила деятельность в России 5 марта 2022 г. В октябре группа договорилась о продаже российского бизнеса своему франчайзи в Ливане Daher Group, и вскоре после этого на месте более 240 магазинов Inditex открылись точки под вывесками Maag, Ecru, DUB и Vilet, они не имеют отношения к брендам Inditex.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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