Минпромторг: управляющая Maag «Новая мода» хочет локализовать производство в РФ
Компания «Новая мода», которая занимается управлением магазинами Maag, пришедшими на место Zara в России, хочет локализовать производство коллекций в РФ и ведет переговоры со швейными фабриками. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
«Насколько я знаю, сейчас "Новая мода" поступательно развивается дальше и ведет переговоры с швейными фабриками о локализации в России производства коллекций», – сказал он.
Евтухов также отметил, что открытие 242 новых магазинов на площадях ушедших брендов подняло трафик торговых центров, где они расположены.
Группа Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti и Stradivarius) приостановила деятельность в России 5 марта 2022 г. В октябре группа договорилась о продаже российского бизнеса своему франчайзи в Ливане Daher Group, и вскоре после этого на месте более 240 магазинов Inditex открылись точки под вывесками Maag, Ecru, DUB и Vilet, они не имеют отношения к брендам Inditex.