В Кремле не видели сообщений западных брендов о планах вернуться в Россию
Кремлю на данный момент неизвестно о планах западных брендов вернуться в Россию. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, сообщений со ссылкой на сами западные бренды о том, что те собираются вернуться в Москву, он не видел.
«Но то, что на конкурентной основе они, конечно же, смогут вернуться в Москву, продолжить конкуренцию с российскими производителями – это совершенно нормальная мировая торговая практика, – пояснил Песков. – И такая конкуренция была бы в интересах потребителей, то есть нас с вами».
15 февраля вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал ТАСС, что Zara и другие бренды ведут переговоры о возвращении в Россию. Правда, пока, по его словам, переговоры проходят в неофициальном формате. Для возвращения компаний необходимо, чтобы отношения с западными странами улучшились и началось постепенное снятие санкций.
После телефонного разговора российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, состоявшегося 12 февраля, появились данные о том, что Hyundai может вернуться на российский рынок. В публикации южнокорейского издания Hankyung отмечалось, что компания продала свой бизнес в России в декабре 2023 г., но при этом сохранила возможность выкупить завод в Санкт-Петербурге в течение двух лет. Это означает, что Hyundai должна воспользоваться этим правом до декабря 2025 г.