В Кремле не видели сообщений западных брендов о планах вернуться в Россию

После телефонного разговора российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, состоявшегося 12 февраля, появились данные о том, что Hyundai может вернуться на российский рынок. В публикации южнокорейского издания Hankyung отмечалось, что компания продала свой бизнес в России в декабре 2023 г., но при этом сохранила возможность выкупить завод в Санкт-Петербурге в течение двух лет. Это означает, что Hyundai должна воспользоваться этим правом до декабря 2025 г.