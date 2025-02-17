Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Кремле не видели сообщений западных брендов о планах вернуться в Россию

Ведомости

Кремлю на данный момент неизвестно о планах западных брендов вернуться в Россию. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, сообщений со ссылкой на сами западные бренды о том, что те собираются вернуться в Москву, он не видел.

«Но то, что на конкурентной основе они, конечно же, смогут вернуться в Москву, продолжить конкуренцию с российскими производителями – это совершенно нормальная мировая торговая практика, – пояснил Песков. – И такая конкуренция была бы в интересах потребителей, то есть нас с вами».

15 февраля вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал ТАСС, что Zara и другие бренды ведут переговоры о возвращении в Россию. Правда, пока, по его словам, переговоры проходят в неофициальном формате. Для возвращения компаний необходимо, чтобы отношения с западными странами улучшились и началось постепенное снятие санкций.

После телефонного разговора российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, состоявшегося 12 февраля, появились данные о том, что Hyundai может вернуться на российский рынок. В публикации южнокорейского издания Hankyung отмечалось, что компания продала свой бизнес в России в декабре 2023 г., но при этом сохранила возможность выкупить завод в Санкт-Петербурге в течение двух лет. Это означает, что Hyundai должна воспользоваться этим правом до декабря 2025 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных