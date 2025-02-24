Суд отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры к Shell на 14 апреля

В конце февраля 2022 г. Shell объявила о выходе из всех российских активов. До начала спецоперации на Украине компании принадлежали 27,5% минус одна акция оператора «Сахалина-2» – компании Sakhalin Energy. В июле 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта стало российское юрлицо – «Сахалинская энергия».