Суд отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры к Shell на 14 апреля
Арбитражный суд Москвы отложил до 14 апреля рассмотрение иска Генпрокуратуры России к структурам англо-голландской нефтяной компании Shell на сумму более 1 млрд евро, следует из картотеки суда.
Решение было принято в ответ на ходатайства Shell Energy Europe Ltd.
15 октября 2024 г. Генпрокуратура потребовала взыскать с Shell свыше 1 млрд евро убытков. Среди ответчиков, помимо британской Shell, ее европейская «дочка» Shell Energy Europe Ltd., несколько нидерландских структур компании и российская ООО «Шелл нефтегаз девелопмент». Третьими лицами указаны ООО «Газпром экспорт», Минэнерго России, ООО «Сахалинская энергия», «Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд» и правительство Сахалинской области.
В конце февраля 2022 г. Shell объявила о выходе из всех российских активов. До начала спецоперации на Украине компании принадлежали 27,5% минус одна акция оператора «Сахалина-2» – компании Sakhalin Energy. В июле 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта стало российское юрлицо – «Сахалинская энергия».