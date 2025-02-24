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Суд отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры к Shell на 14 апреля

Ведомости

Арбитражный суд Москвы отложил до 14 апреля рассмотрение иска Генпрокуратуры России к структурам англо-голландской нефтяной компании Shell на сумму более 1 млрд евро, следует из картотеки суда.

Решение было принято в ответ на ходатайства Shell Energy Europe Ltd.

15 октября 2024 г. Генпрокуратура потребовала взыскать с Shell свыше 1 млрд евро убытков. Среди ответчиков, помимо британской Shell, ее европейская «дочка» Shell Energy Europe Ltd., несколько нидерландских структур компании и российская ООО «Шелл нефтегаз девелопмент». Третьими лицами указаны ООО «Газпром экспорт», Минэнерго России, ООО «Сахалинская энергия», «Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд» и правительство Сахалинской области.

В конце февраля 2022 г. Shell объявила о выходе из всех российских активов. До начала спецоперации на Украине компании принадлежали 27,5% минус одна акция оператора «Сахалина-2» – компании Sakhalin Energy. В июле 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта стало российское юрлицо – «Сахалинская энергия».

«Газпром» в марте 2024 г. выкупил долю Shell в 25,7% в операторе проекта «Сахалин-2» за 94,8 млрд руб. «Ведомости» писали, что изначально эту долю собирался приобрести «Новатэк».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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