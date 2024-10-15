Генпрокуратура требует взыскать со структур Shell более 1 млрд евро убытков

В конце февраля 2022 г. Shell заявила о выходе из всех российских активов. До начала боевых действий на Украине Shell принадлежали 27,5% минус одна акция оператора «Сахалина-2» – компании Sakhalin Energy. В конце июля 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта стало российское юрлицо – «Сахалинская энергия».