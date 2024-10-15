Генпрокуратура требует взыскать со структур Shell более 1 млрд евро убытков

Генпрокуратура требует взыскать со структур Shell более 1 млрд евро убытковЗаседание запланировано на 11 декабря
Генпрокуратура России потребовала взыскать со структур англо-голландской нефтяной компании Shell более 1 млрд евро убытков, сообщили «Ведомостям» в Арбитражном суде Москвы.
Среди ответчиков, помимо британской Shell, ее европейская «дочка» Shell Energy Europe Ltd., ряд нидерландских структур компании и российская ООО «Шелл нефтегаз девелопмент». Третьими лицами указаны ООО «Газпром экспорт», Минэнерго РФ, ООО «Сахалинская энергия», «Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд» и правительство Сахалинской области.
Заседание запланировано на 11 декабря.
В конце февраля 2022 г. Shell заявила о выходе из всех российских активов. До начала боевых действий на Украине Shell принадлежали 27,5% минус одна акция оператора «Сахалина-2» – компании Sakhalin Energy. В конце июля 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта стало российское юрлицо – «Сахалинская энергия».