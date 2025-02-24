Перевозчики и депутаты обсудили в Думе законопроект о локализации машин такси

Одной из ключевых тем обсуждения стала угроза дефицита кадров в случае принудительной локализации такси. Алексей Неживой, руководитель оперативного отдела Независимого профсоюза «Новый труд», отметил, что обязательные изменения могут вызвать массовый уход водителей. Большинство таксистов работают как самозанятые, используя личные автомобили, и не смогут позволить себе приобрести новые машины. По его оценкам, из-за этого отрасль может потерять до 500 000 водителей, которые не готовы финансировать смену авто за собственный счет. Руководитель аппарата профсоюза Алена Левочкина отметила возможное снижение безопасности поездок – причем не только для пассажиров, но и для таксистов.