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Перевозчики и депутаты обсудили в Думе законопроект о локализации машин такси

Ведомости

Перевозчики, эксперты общественной организации «Деловая Россия» и депутаты в рамках круглого стола «Отечественные автопроизводители и автопотребители: поиск баланса» обсудили в Госдуме законопроект о локализации автомобилей такси. Представители отрасли и общественники предложили несколько путей решения проблемы.

Соответствующий законопроект был принят в первом чтении в январе 2024 г. Предполагается, что пассажироперевозки в такси должны осуществляться на отечественных машинах. Уровень локализации предлагается измерять в баллах. Требование должно быть единым для всех регионов страны и всех типов перевозчиков. Представители отрасли заявили, что ужесточение требований к локализации такси может создать монополию одного производителя. Это, по словам экспертов, вызовет рост цен на отечественные машины и снизит транспортную доступность для жителей.

Как заявил глава подкомитета «Деловая Россия» Алексей Быков, в первую очередь необходима поддержка со стороны государства. Он также предложил пересмотреть определение «локализованного автомобиля», что даст возможность использовать для такси автомобили из стран ЕАЭС и других дружественных государств, которые уже зарекомендовали себя на рынке. Быков предложил обеспечивать таксопарки прямыми субсидиями. Он подчеркнул, что поддержка автопроизводителей может привести к повышению стоимости автомобилей, что уже происходило на российском авторынке.

Одной из ключевых тем обсуждения стала угроза дефицита кадров в случае принудительной локализации такси. Алексей Неживой, руководитель оперативного отдела Независимого профсоюза «Новый труд», отметил, что обязательные изменения могут вызвать массовый уход водителей. Большинство таксистов работают как самозанятые, используя личные автомобили, и не смогут позволить себе приобрести новые машины. По его оценкам, из-за этого отрасль может потерять до 500 000 водителей, которые не готовы финансировать смену авто за собственный счет. Руководитель аппарата профсоюза Алена Левочкина отметила возможное снижение безопасности поездок – причем не только для пассажиров, но и для таксистов.

Подводя итоги дискуссии, модератор встречи депутат Николай Будуев подчеркнул, что изменения должны внедряться постепенно, чтобы избежать конфликтов и противоречий. Все предложения будут направлены в профильный комитет Госдумы и соответствующие структуры правительства РФ для дальнейшего анализа и рассмотрения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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