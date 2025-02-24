Перевозчики и депутаты обсудили в Думе законопроект о локализации машин такси
Перевозчики, эксперты общественной организации «Деловая Россия» и депутаты в рамках круглого стола «Отечественные автопроизводители и автопотребители: поиск баланса» обсудили в Госдуме законопроект о локализации автомобилей такси. Представители отрасли и общественники предложили несколько путей решения проблемы.
Соответствующий законопроект был принят в первом чтении в январе 2024 г. Предполагается, что пассажироперевозки в такси должны осуществляться на отечественных машинах. Уровень локализации предлагается измерять в баллах. Требование должно быть единым для всех регионов страны и всех типов перевозчиков. Представители отрасли заявили, что ужесточение требований к локализации такси может создать монополию одного производителя. Это, по словам экспертов, вызовет рост цен на отечественные машины и снизит транспортную доступность для жителей.
Как заявил глава подкомитета «Деловая Россия» Алексей Быков, в первую очередь необходима поддержка со стороны государства. Он также предложил пересмотреть определение «локализованного автомобиля», что даст возможность использовать для такси автомобили из стран ЕАЭС и других дружественных государств, которые уже зарекомендовали себя на рынке. Быков предложил обеспечивать таксопарки прямыми субсидиями. Он подчеркнул, что поддержка автопроизводителей может привести к повышению стоимости автомобилей, что уже происходило на российском авторынке.
Одной из ключевых тем обсуждения стала угроза дефицита кадров в случае принудительной локализации такси. Алексей Неживой, руководитель оперативного отдела Независимого профсоюза «Новый труд», отметил, что обязательные изменения могут вызвать массовый уход водителей. Большинство таксистов работают как самозанятые, используя личные автомобили, и не смогут позволить себе приобрести новые машины. По его оценкам, из-за этого отрасль может потерять до 500 000 водителей, которые не готовы финансировать смену авто за собственный счет. Руководитель аппарата профсоюза Алена Левочкина отметила возможное снижение безопасности поездок – причем не только для пассажиров, но и для таксистов.
Подводя итоги дискуссии, модератор встречи депутат Николай Будуев подчеркнул, что изменения должны внедряться постепенно, чтобы избежать конфликтов и противоречий. Все предложения будут направлены в профильный комитет Госдумы и соответствующие структуры правительства РФ для дальнейшего анализа и рассмотрения.