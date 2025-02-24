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Эксперимент по маркировке кондитерских изделий начнется с 1 марта

Ведомости

Эксперимент по добровольной маркировке кондитерских изделий начнется в России с 1 марта и продлится по 31 августа 2025 г. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

В эксперименте смогут участвовать производители шоколада, выпечки, желе, мармелада и жевательной резинки без сахара. Указанная продукция будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак».

Государственная система маркировки стартовала в 2019 г. с целью противодействия фальсификату. «Честный знак» уже включает данные по молочной продукции, бутилированной воде, безалкогольным напиткам, табаку, пиву, обуви, товарам легкой промышленности, шубам, шинам, духам, фотоаппаратам, медицинским изделиям, креслам-коляскам, антисептикам, БАДам, лекарствам, кормам для животных, ветеринарным препаратам и т. д.

С 1 сентября 2025 г. в России также могут ввести обязательную маркировку отдельных видов отопительных приборов. Соответствующий проект постановления правительства, разработанный Минпромторгом, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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