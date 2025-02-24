Эксперимент по маркировке кондитерских изделий начнется с 1 марта
Эксперимент по добровольной маркировке кондитерских изделий начнется в России с 1 марта и продлится по 31 августа 2025 г. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.
В эксперименте смогут участвовать производители шоколада, выпечки, желе, мармелада и жевательной резинки без сахара. Указанная продукция будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак».
Государственная система маркировки стартовала в 2019 г. с целью противодействия фальсификату. «Честный знак» уже включает данные по молочной продукции, бутилированной воде, безалкогольным напиткам, табаку, пиву, обуви, товарам легкой промышленности, шубам, шинам, духам, фотоаппаратам, медицинским изделиям, креслам-коляскам, антисептикам, БАДам, лекарствам, кормам для животных, ветеринарным препаратам и т. д.
С 1 сентября 2025 г. в России также могут ввести обязательную маркировку отдельных видов отопительных приборов. Соответствующий проект постановления правительства, разработанный Минпромторгом, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.