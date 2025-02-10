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В России могут ввести обязательную маркировку отопительных приборов с осени

Ведомости

С 1 сентября 2025 г. в России планируется ввести обязательную маркировку отдельных видов отопительных приборов. Соответствующий проект постановления правительства, разработанный Минпромторгом, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

С этой даты планируется ввести требования по регистрации в информационной системе. С 1 ноября 2025 г. будет введена обязательная маркировка товаров, которые будут поступать в продажу. Мера коснется радиаторов центрального отопления и их секций, а также отопительных конвекторов.

Отмечается, что с 1 апреля 2024 г. по 31 августа 2025 г. проходит добровольный эксперимент по маркировке отопительных приборов.

В январе Минпромторг России предложил продлить эксперимент по маркировке отдельных видов строительных материалов в потребительской упаковке с 28 февраля до 31 августа 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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