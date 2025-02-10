В России могут ввести обязательную маркировку отопительных приборов с осени

С этой даты планируется ввести требования по регистрации в информационной системе. С 1 ноября 2025 г. будет введена обязательная маркировка товаров, которые будут поступать в продажу. Мера коснется радиаторов центрального отопления и их секций, а также отопительных конвекторов.