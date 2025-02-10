В России могут ввести обязательную маркировку отопительных приборов с осени
С 1 сентября 2025 г. в России планируется ввести обязательную маркировку отдельных видов отопительных приборов. Соответствующий проект постановления правительства, разработанный Минпромторгом, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
С этой даты планируется ввести требования по регистрации в информационной системе. С 1 ноября 2025 г. будет введена обязательная маркировка товаров, которые будут поступать в продажу. Мера коснется радиаторов центрального отопления и их секций, а также отопительных конвекторов.
Отмечается, что с 1 апреля 2024 г. по 31 августа 2025 г. проходит добровольный эксперимент по маркировке отопительных приборов.
В январе Минпромторг России предложил продлить эксперимент по маркировке отдельных видов строительных материалов в потребительской упаковке с 28 февраля до 31 августа 2025 г.