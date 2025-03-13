«Русгидро» зафиксировало убыток в 61,1 млрд рублей в 2024 году
ПАО «Русгидро» отметило чистый убыток по МСФО в 61,16 млрд руб. за прошлый год, следует из отчетности компании.
В 2023 г. компания зафиксировала чистую прибыль в 32,1 млрд руб. Выручка выросла на 13,6% и составила 579,82 млрд руб. EBITDA выросла на 14,2% до 150,8 млрд руб. Операционные расходы выросли на 12,3% до 531,71 млрд руб.
Долгосрочные и краткосрочные заемные средства оценивались в 567,5 млрд руб. на конец 2024 г.
В феврале «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что правительство России предложило «Русгидро» прекратить выплаты дивидендов до 2028 г. в качестве меры для улучшения финансового положения компании. Высвободившиеся средства, в частности, предлагается направить на погашение долгов Дальневосточной генерирующей компании (ДГК), которая входит в ПАО. Долги были накоплены в процессе рефинансирования кредитов.
Средства также планируется использовать для финансирования инвестиционной программы «Русгидро». Ожидаемый экономический эффект от данной меры, по оценкам собеседников издания, составит 125–150 млрд руб.
«Русгидро» – крупнейший российский электроэнергетический холдинг. Установленная мощность электростанций, входящих в состав ПАО, составляет 38,5 ГВт. Компания объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, в том числе девять станций Волжско-Камского каскада, Зейскую ГЭС на Дальнем Востоке, Бурейскую ГЭС, Новосибирскую ГЭС и несколько десятков гидростанций на Северном Кавказе, включая самую высоконапорную в России Зарамагскую ГЭС-1.