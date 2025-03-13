«Русгидро» зафиксировало убыток в 61,1 млрд рублей в 2024 году

В феврале «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что правительство России предложило «Русгидро» прекратить выплаты дивидендов до 2028 г. в качестве меры для улучшения финансового положения компании. Высвободившиеся средства, в частности, предлагается направить на погашение долгов Дальневосточной генерирующей компании (ДГК), которая входит в ПАО. Долги были накоплены в процессе рефинансирования кредитов.