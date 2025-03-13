Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

«Русгидро» зафиксировало убыток в 61,1 млрд рублей в 2024 году

Ведомости

ПАО «Русгидро» отметило чистый убыток по МСФО в 61,16 млрд руб. за прошлый год, следует из отчетности компании.

В 2023 г. компания зафиксировала чистую прибыль в 32,1 млрд руб. Выручка выросла на 13,6% и составила 579,82 млрд руб. EBITDA выросла на 14,2% до 150,8 млрд руб. Операционные расходы выросли на 12,3% до 531,71 млрд руб.

Долгосрочные и краткосрочные заемные средства оценивались в 567,5 млрд руб. на конец 2024 г.

В феврале «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что правительство России предложило «Русгидро» прекратить выплаты дивидендов до 2028 г. в качестве меры для улучшения финансового положения компании. Высвободившиеся средства, в частности, предлагается направить на погашение долгов Дальневосточной генерирующей компании (ДГК), которая входит в ПАО. Долги были накоплены в процессе рефинансирования кредитов.

Средства также планируется использовать для финансирования инвестиционной программы «Русгидро». Ожидаемый экономический эффект от данной меры, по оценкам собеседников издания, составит 125–150 млрд руб.

«Русгидро» – крупнейший российский электроэнергетический холдинг. Установленная мощность электростанций, входящих в состав ПАО, составляет 38,5 ГВт. Компания объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, в том числе девять станций Волжско-Камского каскада, Зейскую ГЭС на Дальнем Востоке, Бурейскую ГЭС, Новосибирскую ГЭС и несколько десятков гидростанций на Северном Кавказе, включая самую высоконапорную в России Зарамагскую ГЭС-1.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных