Суд отменил аресты акций «Селигдара»
Акции принадлежат являющейся контролирующим акционером компании «Максимус» и совладельцу «Русских фондов» Сергею Васильеву. Согласно решению апелляции, суды первой инстанции нарушили закон при наложении арестов.
«Ведомости» направили запрос в «Селигдар».
29 января стало известно, что Дорогомиловский районный суд Москвы в ноябре 2024 г. постановил арестовать 58,2 млн (5,65%) обыкновенных акций «Селигдара». По данным РБК, суд вынес решение по ходатайству следственного управления ГУ МВД по Москве. Дорогомиловский суд также запретил компании «Максимус» совершать действия, связанные с распоряжением и пользованием 50,62% акций «Селигдара». Аналогичное решение вынесено в отношении пакета акций бывшего президента «Селигдара» Константина Бейрита (7,12% акций).
Васильев говорил «Ведомостям» в январе, что постановления об аресте не вступили в законную силу, а инвесткомпания «Русские фонды» подала апелляцию на решение суда. По его словам, для обеспечения гарантий по иску «более чем достаточно» ареста его личного пакета акций и пакета, принадлежащего бывшему президенту «Селигдара» Бейриту.
Васильев и Бейрит были задержаны по делу бизнесмена Евгения Новицкого в июне 2024 г. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что бизнесмены состояли в сговоре с Новицким при продаже в 2016 г. НПФ «Первый национальный пенсионный», из которого впоследствии было похищено 3,2 млрд руб.