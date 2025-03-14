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Суд отменил аресты акций «Селигдара»

Ведомости

Мосгорсуд отменил аресты акций золотодобывающей компании «Селигдар», пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Акции принадлежат являющейся контролирующим акционером компании «Максимус» и совладельцу «Русских фондов» Сергею Васильеву. Согласно решению апелляции, суды первой инстанции нарушили закон при наложении арестов.

«Ведомости» направили запрос в «Селигдар».

29 января стало известно, что Дорогомиловский районный суд Москвы в ноябре 2024 г. постановил арестовать 58,2 млн (5,65%) обыкновенных акций «Селигдара». По данным РБК, суд вынес решение по ходатайству следственного управления ГУ МВД по Москве. Дорогомиловский суд также запретил компании «Максимус» совершать действия, связанные с распоряжением и пользованием 50,62% акций «Селигдара». Аналогичное решение вынесено в отношении пакета акций бывшего президента «Селигдара» Константина Бейрита (7,12% акций).

Васильев говорил «Ведомостям» в январе, что постановления об аресте не вступили в законную силу, а инвесткомпания «Русские фонды» подала апелляцию на решение суда. По его словам, для обеспечения гарантий по иску «более чем достаточно» ареста его личного пакета акций и пакета, принадлежащего бывшему президенту «Селигдара» Бейриту.

Васильев и Бейрит были задержаны по делу бизнесмена Евгения Новицкого в июне 2024 г. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что бизнесмены состояли в сговоре с Новицким при продаже в 2016 г. НПФ «Первый национальный пенсионный», из которого впоследствии было похищено 3,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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