«Русские фонды» обжаловали решение об аресте акций «Селигдара»

В июне 2024 г. Васильев и Бейрит были задержаны по делу бизнесмена Евгения Новицкого и отправлены под домашний арест. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что бизнесмены состояли в сговоре с Новицким при продаже в 2016 г. НПФ «Первый национальный пенсионный», из которого впоследствии было похищено 3,2 млрд руб.