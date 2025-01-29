«Русские фонды» обжаловали решение об аресте акций «Селигдара»
Инвестиционная компания «Русские фонды» подала апелляцию на судебное решение об аресте принадлежащих ей акций золотодобывающей компании «Селигдар». Об этом 29 января сообщил «Ведомостям» совладелец «Русских фондов» Сергей Васильев.
Он отметил, что постановление суда разрешает следствию наложить арест на пакет акций «Селигдара», принадлежащих компании «Русские фонды», с целью обеспечения гарантии исполнения гражданского иска. «Данное решение обжаловано в вышестоящую инстанцию и де-юре не вступило в силу, то есть говорить о том, что какой-либо суд арестовал акции «Селигдара», некорректно», – сообщил Васильев через пресс-службу.
Совладелец «Русских фондов» добавил, что данная ситуация не влияет на работу компании. По его словам, операционная деятельность «Селигдара» ведется «непрерывно в полном объеме». Васильев добавил, что компания «Русские фонды» содействует проведению следственных действий. По его мнению, для обеспечения гарантий по иску «более чем достаточно» ареста его личного пакета акций и пакета, принадлежащего бывшему президенту «Селигдара» Константину Бейриту.
«Требование арестовать дополнительно какие-то активы “Русских фондов”, включая акции холдинга «Селигдар», выглядит как давление и прямое вмешательство в операционную деятельность действующих предприятий, работающих в реальных секторах экономики», – подчеркнул он.
Ранее 29 января РБК со ссылкой на материалы дела сообщил, что Дорогомиловский районный суд Москвы в ноябре 2024 г. постановил арестовать 58,2 млн (5,65%) обыкновенных акций «Селигдара». По данным издания, суд вынес решение по ходатайству следственного управления ГУ МВД по Москве.
По данным РБК, Дорогомиловский суд также запретил компании «Максимус» совершать действия, связанные с распоряжением и пользованием 50,62% акций «Селигдара». Аналогичное решение вынесено в отношении пакета акций Бейрита (7,12% акций).
Компания «Максимус» стала владельцем более 50% обыкновенных акций «Селигдара» в 2021 г. в результате объединения компаний, принадлежащих крупным акционерам. Бенефициары «Максимуса» – Сергей Васильев и его супруга, Константин Бейрит и генеральный директор «Селигдара» Сергей Татаринов.
В июне 2024 г. Васильев и Бейрит были задержаны по делу бизнесмена Евгения Новицкого и отправлены под домашний арест. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что бизнесмены состояли в сговоре с Новицким при продаже в 2016 г. НПФ «Первый национальный пенсионный», из которого впоследствии было похищено 3,2 млрд руб.