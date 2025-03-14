«М.Видео-Эльдорадо» объявила о докапитализации объемом 30 млрд рублей

6 декабря стало известно, что днем ранее группа «М.Видео-Эльдорадо» начала ребрендинг и сменила логотип. В новом логотипе буква «М» стала более крупной. Размер букв в слове «видео» также увеличился, их шрифт стал печатным, а не рукописным. При этом курсив остался только у буквы «М», слово «видео» теперь написано обычным шрифтом. Кроме того, вместо дескриптора «Онлайн / Быстро / Рядом» теперь будет «Главный эксперт по технике».