«М.Видео-Эльдорадо» объявила о докапитализации объемом 30 млрд рублей
Группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила о начале процесса докапитализации объемом 30 млрд руб. в первом полугодии 2025 г. для реализации новой стратегии, сообщили «Ведомостям» в компании.
Генеральный директор группы Феликс Либ рассказал, что новая стратегия на ближайшие три года была разработана менеджерами компании и согласована с акционерами.
Стратегия включает в себя открытие новых магазинов компактного формата, что будет сопровождаться закрытием всех убыточных точек, сообщил Либ. Планируется также увеличение доли онлайн-продаж до 70%, расширение присутствия в новых городах, выход на рынки нескольких стран СНГ и налаживание производства техники под собственными торговыми марками как самостоятельно, так и в сотрудничестве с партнерами из Китайской Народной Республики и Белоруссии.
Среди приоритетных задач менеджмента обозначены расширение IT-инфраструктуры, дальнейшее совершенствование клиентского сервиса и увеличение предлагаемых товаров и услуг. Либ рассказал, что в рамках новой стратегии в компании произойдут изменения на всех уровнях корпоративного управления.
Генеральный директор группы подчеркнул, что первые платежи от новых акционеров в размере 11,5 млрд руб. уже поступили в компанию.
«М.Видео-Эльдорадо» является ведущей российской компанией в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой. Группа специализируется на реализации телевизионной, аудио-, видео-, хай-фай, бытовой техники и цифрового оборудования, а также на предоставлении сопутствующих услуг.
6 декабря стало известно, что днем ранее группа «М.Видео-Эльдорадо» начала ребрендинг и сменила логотип. В новом логотипе буква «М» стала более крупной. Размер букв в слове «видео» также увеличился, их шрифт стал печатным, а не рукописным. При этом курсив остался только у буквы «М», слово «видео» теперь написано обычным шрифтом. Кроме того, вместо дескриптора «Онлайн / Быстро / Рядом» теперь будет «Главный эксперт по технике».