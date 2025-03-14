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«М.Видео-Эльдорадо» объявила о докапитализации объемом 30 млрд рублей

Ведомости

Группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила о начале процесса докапитализации объемом 30 млрд руб. в первом полугодии 2025 г. для реализации новой стратегии, сообщили «Ведомостям» в компании.

Генеральный директор группы Феликс Либ рассказал, что новая стратегия на ближайшие три года была разработана менеджерами компании и согласована с акционерами.

Стратегия включает в себя открытие новых магазинов компактного формата, что будет сопровождаться закрытием всех убыточных точек, сообщил Либ. Планируется также увеличение доли онлайн-продаж до 70%, расширение присутствия в новых городах, выход на рынки нескольких стран СНГ и налаживание производства техники под собственными торговыми марками как самостоятельно, так и в сотрудничестве с партнерами из Китайской Народной Республики и Белоруссии.

Среди приоритетных задач менеджмента обозначены расширение IT-инфраструктуры, дальнейшее совершенствование клиентского сервиса и увеличение предлагаемых товаров и услуг. Либ рассказал, что в рамках новой стратегии в компании произойдут изменения на всех уровнях корпоративного управления.

Генеральный директор группы подчеркнул, что первые платежи от новых акционеров в размере 11,5 млрд руб. уже поступили в компанию.

«М.Видео-Эльдорадо» является ведущей российской компанией в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой. Группа специализируется на реализации телевизионной, аудио-, видео-, хай-фай, бытовой техники и цифрового оборудования, а также на предоставлении сопутствующих услуг.

6 декабря стало известно, что днем ранее группа «М.Видео-Эльдорадо» начала ребрендинг и сменила логотип. В новом логотипе буква «М» стала более крупной. Размер букв в слове «видео» также увеличился, их шрифт стал печатным, а не рукописным. При этом курсив остался только у буквы «М», слово «видео» теперь написано обычным шрифтом. Кроме того, вместо дескриптора «Онлайн / Быстро / Рядом» теперь будет «Главный эксперт по технике».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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