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Группа «Циан» объявила предварительные итоги обмена акций

Ведомости

Группа «Циан» объявила предварительные итоги обмена акций и расписок Cian PLC на акции МКПАО «Циан», сообщается на сайте компании.

В группе рассказали, что за время проведения мероприятия были обменены приблизительно 21% капитала компании или около 80% free float Cian PLC. В сообщении уточняется, что акционеры МКПАО «Циан» смогут в полной мере осуществлять свои права, включая голосование акциями и получение по ним дивидендов. Отмечается, что политика группы предполагает выплату дивидендов в размере от 60% до 100% скорректированной чистой прибыли. 

В сообщении говорится, что по завершении процесса реструктуризации группа сможет рассмотреть возможность распределения специальных дивидендов из накопленных денежных средств. Это будет зависеть от ее финансовых результатов, состояния рынка и регуляторных требований, уточнили в компании.

7 февраля стало известно, что МКПАО «Циан» запускает оферту для держателей бумаг ее дочерней компании Cian Investments Limited по обмену бумаг. Согласно сообщению компании, обмен даст возможность держателям акций и АДР Cian Plc. стать акционерами МКПАО «Циан» и получить инструмент, на который не распространяются инфраструктурные и иные ограничения, применимые к ценным бумагам Cian Plc. сообщалось, что коэффициент обмена составит один к одному без осуществления денежных расчетов.

«Циан» – онлайн-платформа объявлений о недвижимости, представлена на всей территории России. Входит в число 13 самых популярных ресурсов объявлений о недвижимости в мире по показателям посещаемости (на основе данных о посещаемости SimilarWeb за декабрь 2024 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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