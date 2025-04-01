Группа «Циан» объявила предварительные итоги обмена акций
Группа «Циан» объявила предварительные итоги обмена акций и расписок Cian PLC на акции МКПАО «Циан», сообщается на сайте компании.
В группе рассказали, что за время проведения мероприятия были обменены приблизительно 21% капитала компании или около 80% free float Cian PLC. В сообщении уточняется, что акционеры МКПАО «Циан» смогут в полной мере осуществлять свои права, включая голосование акциями и получение по ним дивидендов. Отмечается, что политика группы предполагает выплату дивидендов в размере от 60% до 100% скорректированной чистой прибыли.
В сообщении говорится, что по завершении процесса реструктуризации группа сможет рассмотреть возможность распределения специальных дивидендов из накопленных денежных средств. Это будет зависеть от ее финансовых результатов, состояния рынка и регуляторных требований, уточнили в компании.
7 февраля стало известно, что МКПАО «Циан» запускает оферту для держателей бумаг ее дочерней компании Cian Investments Limited по обмену бумаг. Согласно сообщению компании, обмен даст возможность держателям акций и АДР Cian Plc. стать акционерами МКПАО «Циан» и получить инструмент, на который не распространяются инфраструктурные и иные ограничения, применимые к ценным бумагам Cian Plc. сообщалось, что коэффициент обмена составит один к одному без осуществления денежных расчетов.
«Циан» – онлайн-платформа объявлений о недвижимости, представлена на всей территории России. Входит в число 13 самых популярных ресурсов объявлений о недвижимости в мире по показателям посещаемости (на основе данных о посещаемости SimilarWeb за декабрь 2024 г.).