Группа «Циан» объявила предварительные итоги обмена акций

В группе рассказали, что за время проведения мероприятия были обменены приблизительно 21% капитала компании или около 80% free float Cian PLC. В сообщении уточняется, что акционеры МКПАО «Циан» смогут в полной мере осуществлять свои права, включая голосование акциями и получение по ним дивидендов. Отмечается, что политика группы предполагает выплату дивидендов в размере от 60% до 100% скорректированной чистой прибыли.