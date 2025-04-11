Группа «Аэрофлот» перевезла в марте 4,1 млн пассажиров

За первые три месяца 2025 г. группа «Аэрофлот» перевезла 11,6 млн пассажиров. Это на 0,8% больше, чем за аналогичный период годом ранее. На внутренних рейсах перевозки увеличились на 0,2% и достигли 8,7 млн пассажиров. А на международных направлениях рост составил 2,9% – до 3 млн пассажиров.