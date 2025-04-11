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Группа «Аэрофлот» перевезла в марте 4,1 млн пассажиров

Ведомости

Группа «Аэрофлот» в марте 2025 г. перевезла 4,1 млн пассажиров, что на 2,6% превышает показатель аналогичного периода 2024 г. Такие данные опубликованы в операционных результатах компании.

На внутренних направлениях пассажиропоток вырос на 2,2%, достигнув 3,1 млн человек. А на международных линиях рост составил 3,8% до 1,1 млн пассажиров. Пассажирооборот группы увеличился на 3,8%, а коэффициент загрузки кресел достиг 89,6%, что на 0,5 п. п. выше прошлогоднего значения.

Пассажиропоток головной авиакомпании группы – «Аэрофлота» – остался на уровне марта 2024 г., составив 2,2 млн человек.

За первые три месяца 2025 г. группа «Аэрофлот» перевезла 11,6 млн пассажиров. Это на 0,8% больше, чем за аналогичный период годом ранее. На внутренних рейсах перевозки увеличились на 0,2% и достигли 8,7 млн пассажиров. А на международных направлениях рост составил 2,9% – до 3 млн пассажиров.

11 апреля Россия предложила США рассмотреть возможность исключения «Аэрофлота» из-под санкций в рамках переговоров о возобновлении авиасообщения между странами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ. Но от американской стороны пока не поступило официального ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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