Группа «Аэрофлот» перевезла в марте 4,1 млн пассажиров
Группа «Аэрофлот» в марте 2025 г. перевезла 4,1 млн пассажиров, что на 2,6% превышает показатель аналогичного периода 2024 г. Такие данные опубликованы в операционных результатах компании.
На внутренних направлениях пассажиропоток вырос на 2,2%, достигнув 3,1 млн человек. А на международных линиях рост составил 3,8% до 1,1 млн пассажиров. Пассажирооборот группы увеличился на 3,8%, а коэффициент загрузки кресел достиг 89,6%, что на 0,5 п. п. выше прошлогоднего значения.
Пассажиропоток головной авиакомпании группы – «Аэрофлота» – остался на уровне марта 2024 г., составив 2,2 млн человек.
За первые три месяца 2025 г. группа «Аэрофлот» перевезла 11,6 млн пассажиров. Это на 0,8% больше, чем за аналогичный период годом ранее. На внутренних рейсах перевозки увеличились на 0,2% и достигли 8,7 млн пассажиров. А на международных направлениях рост составил 2,9% – до 3 млн пассажиров.
11 апреля Россия предложила США рассмотреть возможность исключения «Аэрофлота» из-под санкций в рамках переговоров о возобновлении авиасообщения между странами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ. Но от американской стороны пока не поступило официального ответа.