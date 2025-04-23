Производство вина в январе – марте выросло в России почти на 12%

В апреле гендиректор Международной организации виноградарства и виноделия (OIV) Джон Баркер заявил, что мировое производство вина в прошлом году достигло рекордно низкого уровня – всего 226 млн гектолитров, что является минимумом с 1961 г. Основными причинами этого стали погодные условия – жара, засуха и другие явления, которые негативно повлияли на урожай в ключевых винодельческих регионах северного и южного полушарий. Кроме того, в некоторых регионах падение производства отражает изменения на рынке, вызванные снижением объемов потребления.