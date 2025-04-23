Производство вина в январе – марте выросло в России почти на 12%
В январе – марте в России было произведено 12,4 млн декалитров (дал) вина, что на 11,6% больше показателя за аналогичный период 2024 г. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза.
Лидерами среди регионов традиционно стали Краснодарский край и Крым – на них приходится больше 60% от всей выпущенной в стране продукции. В обоих субъектах в этом году фиксируется рост производства: на Кубани он составил 356 000 дал, в Крыму – 87 000 дал.
В целом вырос выпуск как тихих, так и игристых вин. Всего в январе – марте произведено 8,4 млн дал тихих вин и 3,7 млн дал игристых, что на 11,5% и 15,6% выше показателей 2024 г. Минсельхоз отмечает, что в магазинах и ресторанах именно на российский продукт приходится около 60% от общего объема реализации.
В апреле гендиректор Международной организации виноградарства и виноделия (OIV) Джон Баркер заявил, что мировое производство вина в прошлом году достигло рекордно низкого уровня – всего 226 млн гектолитров, что является минимумом с 1961 г. Основными причинами этого стали погодные условия – жара, засуха и другие явления, которые негативно повлияли на урожай в ключевых винодельческих регионах северного и южного полушарий. Кроме того, в некоторых регионах падение производства отражает изменения на рынке, вызванные снижением объемов потребления.