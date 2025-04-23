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Производство вина в январе – марте выросло в России почти на 12%

Ведомости

В январе – марте в России было произведено 12,4 млн декалитров (дал) вина, что на 11,6% больше показателя за аналогичный период 2024 г. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза.

Лидерами среди регионов традиционно стали Краснодарский край и Крым – на них приходится больше 60% от всей выпущенной в стране продукции. В обоих субъектах в этом году фиксируется рост производства: на Кубани он составил 356 000 дал, в Крыму – 87 000 дал.

В целом вырос выпуск как тихих, так и игристых вин. Всего в январе – марте произведено 8,4 млн дал тихих вин и 3,7 млн дал игристых, что на 11,5% и 15,6% выше показателей 2024 г. Минсельхоз отмечает, что в магазинах и ресторанах именно на российский продукт приходится около 60% от общего объема реализации.

В апреле гендиректор Международной организации виноградарства и виноделия (OIV) Джон Баркер заявил, что мировое производство вина в прошлом году достигло рекордно низкого уровня – всего 226 млн гектолитров, что является минимумом с 1961 г. Основными причинами этого стали погодные условия – жара, засуха и другие явления, которые негативно повлияли на урожай в ключевых винодельческих регионах северного и южного полушарий. Кроме того, в некоторых регионах падение производства отражает изменения на рынке, вызванные снижением объемов потребления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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