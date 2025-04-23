Авиакомпания из Саудовской Аравии подтвердила заказ на 10 самолетов Airbus
Авиакомпания Flydeal, принадлежащая Saudia Group, получит 10 самолетов A330neo. Материнская компания подписала соглашение с Airbus в Тулузе, сообщает Reuters.
Предполагаемая стоимость заказа – $1,2 млрд, по данным консалтинговой компании Cirium Ascend. Маршруты для новых самолетов Flydeal еще не определены, однако в планах авиакомпании ориентация на юго-восточную Азию. Главный исполнительный директор Flyadeal Стивен Гринуэй отметил такие направления, как Индонезия, Таиланд, Малайзия или Филиппины, а также Дубай. Reuters пишет о том, что ранее у бюджетных линий возникали сложности в том числе с дороговизной длительных рейсов.
На этой неделе самолет Airbus A330 загорелся перед взлетом в Орландо. Около 300 человек, находящихся на борту, эвакуировались по аварийным трапам.