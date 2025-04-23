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Авиакомпания из Саудовской Аравии подтвердила заказ на 10 самолетов Airbus

Ведомости

Авиакомпания Flydeal, принадлежащая Saudia Group, получит 10 самолетов A330neo. Материнская компания подписала соглашение с Airbus в Тулузе, сообщает Reuters.

Предполагаемая стоимость заказа – $1,2 млрд, по данным консалтинговой компании Cirium Ascend. Маршруты для новых самолетов Flydeal еще не определены, однако в планах авиакомпании ориентация на юго-восточную Азию. Главный исполнительный директор Flyadeal Стивен Гринуэй отметил такие направления, как Индонезия, Таиланд, Малайзия или Филиппины, а также Дубай. Reuters пишет о том, что ранее у бюджетных линий возникали сложности в том числе с дороговизной длительных рейсов.

На этой неделе самолет Airbus A330 загорелся перед взлетом в Орландо. Около 300 человек, находящихся на борту, эвакуировались по аварийным трапам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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