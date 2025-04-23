Авиакомпания из Саудовской Аравии подтвердила заказ на 10 самолетов Airbus

Предполагаемая стоимость заказа – $1,2 млрд, по данным консалтинговой компании Cirium Ascend. Маршруты для новых самолетов Flydeal еще не определены, однако в планах авиакомпании ориентация на юго-восточную Азию. Главный исполнительный директор Flyadeal Стивен Гринуэй отметил такие направления, как Индонезия, Таиланд, Малайзия или Филиппины, а также Дубай. Reuters пишет о том, что ранее у бюджетных линий возникали сложности в том числе с дороговизной длительных рейсов.