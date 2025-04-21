Пассажирский самолет Airbus A330 загорелся в Орландо

У самолета Airbus A330, который готовился к взлету из международного аэропорта Орландо, загорелся двигатель. В момент происшествия на борту находились около 300 человек, они эвакуировались по аварийным трапам. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Федерального управления гражданской авиации США. Телеканал CNN также опубликовал фотографию, на которой видно пламя и дым над лайнером.