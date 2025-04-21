Пассажирский самолет Airbus A330 загорелся в Орландо
У самолета Airbus A330, который готовился к взлету из международного аэропорта Орландо, загорелся двигатель. В момент происшествия на борту находились около 300 человек, они эвакуировались по аварийным трапам. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Федерального управления гражданской авиации США. Телеканал CNN также опубликовал фотографию, на которой видно пламя и дым над лайнером.
Самолет направлялся в Атланту (штат Джорджия), когда было обнаружено возгорание в выхлопной трубе одного из двигателей самолета. Авиакомпания Delta Air Lines сообщила, что на борту рейса 1213 находились 282 пассажира и 12 членов экипажа. Предварительно, пострадавших среди них нет. Федеральное управление гражданской авиации заявило, что проведет расследование.
29 января самолет American Airlines и военный вертолет Black Hawk столкнулись над рекой Потомак в Вашингтоне. После аварии оба воздушных судна упали в реку Потомак. Пассажирский борт перевозил 64 человека, в вертолете находились три члена экипажа. Все они погибли. Министр обороны Пит Хегсет сообщал, что Пентагон и армия начали расследование инцидента.