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Пассажирский самолет Airbus A330 загорелся в Орландо

Ведомости

У самолета Airbus A330, который готовился к взлету из международного аэропорта Орландо, загорелся двигатель. В момент происшествия на борту находились около 300 человек, они эвакуировались по аварийным трапам. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Федерального управления гражданской авиации США. Телеканал CNN также опубликовал фотографию, на которой видно пламя и дым над лайнером.

Самолет направлялся в Атланту (штат Джорджия), когда было обнаружено возгорание в выхлопной трубе одного из двигателей самолета. Авиакомпания Delta Air Lines сообщила, что на борту рейса 1213 находились 282 пассажира и 12 членов экипажа. Предварительно, пострадавших среди них нет. Федеральное управление гражданской авиации заявило, что проведет расследование.

29 января самолет American Airlines и военный вертолет Black Hawk столкнулись над рекой Потомак в Вашингтоне. После аварии оба воздушных судна упали в реку Потомак. Пассажирский борт перевозил 64 человека, в вертолете находились три члена экипажа. Все они погибли. Министр обороны Пит Хегсет сообщал, что Пентагон и армия начали расследование инцидента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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