Бакалея, косметика и бытовая химия стали обязательными к маркировке
Две новые категории товаров подключились к системе «Честный знак» с 1 мая, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе государственного сервиса для отслеживания товаров. Теперь производители обязаны маркировать снеки, мыло, моющие, чистящие средства и бытовую химию.
«Маркировка позволит очистить рынок от нелегальных производителей и даст возможность потребителям осознанно выбирать товар с помощью приложения "Честный знак"», – отмечается в сообщении. По данным замгендиректора Центра развития перспективных технологий Реваза Юсупова, нововведения никак не должны повлиять на стоимость товаров. Представители МСБ подают заявки на компенсацию 50% затрат на оборудование для маркировки.
3900 производителей и 2600 импортеров косметических товаров и бытовой химии зарегистрировались в системе, как и готовые к новым требованиям 148 таможенных складов и 145 типографий.
Среди бакалейной продукции коды будут наноситься на чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн. Официальный поставщик Кремля «Русскарт», «Глобал снек», «Москарт», «Алтайская крупа», «Лутов снек» заявили о готовности следовать требованиям о маркировке с 1 мая. «Более чем за неделю до обязательных требований каждый четвертый производитель рынка бакалеи уже вводил промаркированную продукцию в оборот, а каждый второй заказывал коды», – сообщили в пресс-службе «Честного знака».
28 апреля замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева сообщила, что маркировка товаров в рамках системы «Честный знак» принесла в бюджет России 1,2 трлн руб. с 2019 г.