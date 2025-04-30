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Бакалея, косметика и бытовая химия стали обязательными к маркировке

Ведомости

Две новые категории товаров подключились к системе «Честный знак» с 1 мая, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе государственного сервиса для отслеживания товаров. Теперь производители обязаны маркировать снеки, мыло, моющие, чистящие средства и бытовую химию.

«Маркировка позволит очистить рынок от нелегальных производителей и даст возможность потребителям осознанно выбирать товар с помощью приложения "Честный знак"», – отмечается в сообщении. По данным замгендиректора Центра развития перспективных технологий Реваза Юсупова, нововведения никак не должны повлиять на стоимость товаров. Представители МСБ подают заявки на компенсацию 50% затрат на оборудование для маркировки.

3900 производителей и 2600 импортеров косметических товаров и бытовой химии зарегистрировались в системе, как и готовые к новым требованиям 148 таможенных складов и 145 типографий.

Среди бакалейной продукции коды будут наноситься на чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн. Официальный поставщик Кремля «Русскарт», «Глобал снек», «Москарт», «Алтайская крупа», «Лутов снек» заявили о готовности следовать требованиям о маркировке с 1 мая. «Более чем за неделю до обязательных требований каждый четвертый производитель рынка бакалеи уже вводил промаркированную продукцию в оборот, а каждый второй заказывал коды», – сообщили в пресс-службе «Честного знака».

28 апреля замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева сообщила, что маркировка товаров в рамках системы «Честный знак» принесла в бюджет России 1,2 трлн руб. с 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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