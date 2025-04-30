Бакалея, косметика и бытовая химия стали обязательными к маркировке

Среди бакалейной продукции коды будут наноситься на чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн. Официальный поставщик Кремля «Русскарт», «Глобал снек», «Москарт», «Алтайская крупа», «Лутов снек» заявили о готовности следовать требованиям о маркировке с 1 мая. «Более чем за неделю до обязательных требований каждый четвертый производитель рынка бакалеи уже вводил промаркированную продукцию в оборот, а каждый второй заказывал коды», – сообщили в пресс-службе «Честного знака».