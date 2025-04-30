Intel и Microsoft зарегистрировали товарные знаки в России
Intel Corporation (штаб-квартира в Калифорнии) зарегистрировала товарный знак Intel Tiber в Роспатенте 1 апреля 2025 г. Microsoft Corporation с главным офисом в Вашингтоне сделала это раньше, 1 февраля. Товарное обозначение компании в Роспатенте – Microsoft Places.
На это обратили внимание «Известия». Согласно информации в карточке, Intel в России будет заниматься продажей компьютерного оборудования, интегральных схем, программного обеспечения для обучения искусственного интеллекта, а также предоставлять «вычислительные услуги». Всего указано более 30 позиций. Срок действия исключительного права на товарный знак компании истекает в апреле 2034 г.
«Загружаемое компьютерное программное обеспечение для управления гибридным планированием, управления рабочим местом, управления офисными помещениями» и другие виды ПО обозначены в карточке бренда Microsoft Places. Компания будет также предоставлять их во временное пользование. Роспатент зарегистрировал товарный знак до середины декабря 2033 г.
26 апреля стало известно, что McDonald's подал заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент. В 2022 г. компания официально ушла с российского рынка и продала сеть в России местному лицензиату Александру Говору.