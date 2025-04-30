Intel и Microsoft зарегистрировали товарные знаки в России

На это обратили внимание «Известия». Согласно информации в карточке, Intel в России будет заниматься продажей компьютерного оборудования, интегральных схем, программного обеспечения для обучения искусственного интеллекта, а также предоставлять «вычислительные услуги». Всего указано более 30 позиций. Срок действия исключительного права на товарный знак компании истекает в апреле 2034 г.