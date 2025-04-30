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Intel и Microsoft зарегистрировали товарные знаки в России

Ведомости

Intel Corporation (штаб-квартира в Калифорнии) зарегистрировала товарный знак Intel Tiber в Роспатенте 1 апреля 2025 г. Microsoft Corporation с главным офисом в Вашингтоне сделала это раньше, 1 февраля. Товарное обозначение компании в Роспатенте – Microsoft Places.

На это обратили внимание «Известия». Согласно информации в карточке, Intel в России будет заниматься продажей компьютерного оборудования, интегральных схем, программного обеспечения для обучения искусственного интеллекта, а также предоставлять «вычислительные услуги». Всего указано более 30 позиций. Срок действия исключительного права на товарный знак компании истекает в апреле 2034 г.

«Загружаемое компьютерное программное обеспечение для управления гибридным планированием, управления рабочим местом, управления офисными помещениями» и другие виды ПО обозначены в карточке бренда Microsoft Places. Компания будет также предоставлять их во временное пользование. Роспатент зарегистрировал товарный знак до середины декабря 2033 г.

26 апреля стало известно, что McDonald's подал заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент. В 2022 г. компания официально ушла с российского рынка и продала сеть в России местному лицензиату Александру Говору.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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