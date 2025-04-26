McDonald's подал заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент

В сентябре 2023 г. Говор сообщил, что владельцы сети McDonald’s при продаже бизнеса в России рассчитывали вернуться на рынок при изменении условий, а в рамках сделки была предусмотрена возможность обратного выкупа. По его словам, в случае возвращения руководство McDonald's должно будет выкупить бизнес за те деньги, которые были вложены в него российскими предпринимателями.