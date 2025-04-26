McDonald's подал заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент
Компания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Макдоналдс», шансы оцениваются как высокие, рассказала «РИА Новости» генеральный директор компании «Онлайн патент» Алина Акиншина.
По информации ведомства, заявка поступила в декабре прошлого года, а в апреле было принято решение о принятии ее к рассмотрению. Акиншина уточнила, что заявка находится «на стадии экспертизы заявленного обозначения».
«Шансы на регистрацию, безусловно, высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды McDonald's в России», – сказала она.
McDonald's в марте 2022 г. закрыл свои рестораны в России, а спустя два месяца компания сообщила об окончательном уходе с российского рынка. Тогда же компания объявила о продаже сети в России местному лицензиату Александру Говору. 12 июня в России под брендом «Вкусно – и точка» вновь открылись первые 15 ресторанов бывшего американского фастфуда.
В сентябре 2023 г. Говор сообщил, что владельцы сети McDonald’s при продаже бизнеса в России рассчитывали вернуться на рынок при изменении условий, а в рамках сделки была предусмотрена возможность обратного выкупа. По его словам, в случае возвращения руководство McDonald's должно будет выкупить бизнес за те деньги, которые были вложены в него российскими предпринимателями.