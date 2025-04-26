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McDonald's подал заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент

Ведомости

Компания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Макдоналдс», шансы оцениваются как высокие, рассказала «РИА Новости» генеральный директор компании «Онлайн патент» Алина Акиншина.

По информации ведомства, заявка поступила в декабре прошлого года, а в апреле было принято решение о принятии ее к рассмотрению. Акиншина уточнила, что заявка находится «на стадии экспертизы заявленного обозначения». 

«Шансы на регистрацию, безусловно, высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды McDonald's в России», – сказала она. 

McDonald's в марте 2022 г. закрыл свои рестораны в России, а спустя два месяца компания сообщила об окончательном уходе с российского рынка. Тогда же компания объявила о продаже сети в России местному лицензиату Александру Говору. 12 июня в России под брендом «Вкусно – и точка» вновь открылись первые 15 ресторанов бывшего американского фастфуда.

В сентябре 2023 г. Говор сообщил, что владельцы сети McDonald’s при продаже бизнеса в России рассчитывали вернуться на рынок при изменении условий, а в рамках сделки была предусмотрена возможность обратного выкупа. По его словам, в случае возвращения руководство McDonald's должно будет выкупить бизнес за те деньги, которые были вложены в него российскими предпринимателями. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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