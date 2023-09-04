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Бизнес

Владелец «Вкусно – и точка» рассказал о планах McDonald’s вернуться в Россию

Ведомости

Владельцы сети McDonald’s при продаже бизнеса в России рассчитывали вернуться на рынок при изменении условий, в рамках сделки была предусмотрена возможность обратного выкупа. Об этом в интервью ТАСС сообщил владелец сети ресторанов «Вкусно – и точка» Александр Говор.

«У принимавших от имени корпорации решение была своя логика. Если честно, на их месте тоже выбрал бы меня. Уже показал себя в качестве партнера, знал систему изнутри. Какой резон McDonald’s рисковать с темной лошадкой? Они не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся, поэтому хотели быть уверенными, что бизнес не развалится», – рассказал он.

По словам Говора, в случае возвращения руководство McDonald's должно будет выкупить бизнес за те деньги, которые были вложены в него российскими предпринимателями. Кроме того, в рамках сделки стороны договорились, что у Говора останется контрольный пакет акций компании.

Помимо этого, Говор подчеркнул, что в случае возвращения McDonald's российский бизнес не изменится, поскольку он будет первым претендентом на мастер-франчайзи. «Так что, даже если McDonald’s вернется, скорее всего, мастер-франчайзи выдадут мне, и я буду работать, как раньше, но уже не только по Сибири, а по всей России. Нормально. Это современный рынок», – добавил Говор.

McDonald's в марте 2022 г. закрыл свои рестораны в России, а спустя два месяца компания сообщила об окончательном уходе с российского рынка. Тогда же компания объявила о продаже сети в России местному лицензиату Александру Говору. 12 июня в России под брендом «Вкусно – и точка» вновь открылись первые 15 ресторанов бывшего американского фастфуда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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