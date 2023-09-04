Владелец «Вкусно – и точка» рассказал о планах McDonald’s вернуться в Россию

Помимо этого, Говор подчеркнул, что в случае возвращения McDonald's российский бизнес не изменится, поскольку он будет первым претендентом на мастер-франчайзи. «Так что, даже если McDonald’s вернется, скорее всего, мастер-франчайзи выдадут мне, и я буду работать, как раньше, но уже не только по Сибири, а по всей России. Нормально. Это современный рынок», – добавил Говор.