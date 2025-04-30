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Чистая прибыль «Алросы» по РСБУ в I квартале упала на 29,2%

Ведомости

Чистая прибыль «Алросы» по российскому стандарту бухгалтерского учета (РСБУ) уменьшилась на 29,2% год к году, составив 14,47 млрд руб. Это следует из отчетности компании, опубликованной на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Выручка компании за указанный период снизилась в 1,7 раза до 58,13 млрд руб. Прибыль от продолжающейся деятельности до налогообложения составила 20,71 млрд руб., что на 19,8% меньше показателя годом ранее.

16 апреля наблюдательный совет «Алросы» рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2024 г. Ожидается, что окончательное решение примут на годовом собрании акционеров, которое состоится 20 мая. Участие в нем примут акционеры, зарегистрированные по данным реестра на 25 апреля.

«Алроса» является крупнейшей алмазодобывающей компанией и мировым лидером по объему добычи и запасов алмазов. По данным компании, «Алроса» добывает около 90% от всей добычи алмазов в России в натуральном выражении. Компания создана в 1992 г. в соответствии с президентским указом. Занимается также огранкой и продажей алмазов и бриллиантов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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