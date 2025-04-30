Чистая прибыль «Алросы» по РСБУ в I квартале упала на 29,2%

«Алроса» является крупнейшей алмазодобывающей компанией и мировым лидером по объему добычи и запасов алмазов. По данным компании, «Алроса» добывает около 90% от всей добычи алмазов в России в натуральном выражении. Компания создана в 1992 г. в соответствии с президентским указом. Занимается также огранкой и продажей алмазов и бриллиантов.