Чистая прибыль «Алросы» по РСБУ в I квартале упала на 29,2%
Чистая прибыль «Алросы» по российскому стандарту бухгалтерского учета (РСБУ) уменьшилась на 29,2% год к году, составив 14,47 млрд руб. Это следует из отчетности компании, опубликованной на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Выручка компании за указанный период снизилась в 1,7 раза до 58,13 млрд руб. Прибыль от продолжающейся деятельности до налогообложения составила 20,71 млрд руб., что на 19,8% меньше показателя годом ранее.
16 апреля наблюдательный совет «Алросы» рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2024 г. Ожидается, что окончательное решение примут на годовом собрании акционеров, которое состоится 20 мая. Участие в нем примут акционеры, зарегистрированные по данным реестра на 25 апреля.
«Алроса» является крупнейшей алмазодобывающей компанией и мировым лидером по объему добычи и запасов алмазов. По данным компании, «Алроса» добывает около 90% от всей добычи алмазов в России в натуральном выражении. Компания создана в 1992 г. в соответствии с президентским указом. Занимается также огранкой и продажей алмазов и бриллиантов.