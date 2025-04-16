Набсовет «Алросы» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
Наблюдательный совет «Алросы» рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2024 г., говорится в сообщении компании.
Окончательное решение примут на годовом собрании акционеров, которое состоится 20 мая. Участие в нем примут акционеры, зарегистрированные по данным реестра на 25 апреля.
До этого генеральный директор «Алросы» Павел Маринычев отмечал, что значительная часть дивидендов за 2024 г. уже была выплачена. Однако окончательное решение по финальным дивидендам будет зависеть от результатов продаж алмазов в текущем году, а также от потребностей бюджетов России и Якутии.
Компания уже выплатила промежуточные дивиденды за второе полугодие 2024 г. в размере 2,49 руб. на акцию.
18 февраля в «Алросе» заявили об окончании 2024 г. с положительным результатом. Этого удалось добиться, несмотря на снижение цен на драгоценной камень на мировом рынке.
4 апреля стало известно о том, что «Алроса» огранила крупнейший в истории России бриллиант весом более 100 карат. Камень получил название «Новое Солнце» благодаря своему редкому медово-золотистому цвету. Над его огранкой более двух лет трудились 15 опытных специалистов.