Набсовет «Алросы» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

До этого генеральный директор «Алросы» Павел Маринычев отмечал, что значительная часть дивидендов за 2024 г. уже была выплачена. Однако окончательное решение по финальным дивидендам будет зависеть от результатов продаж алмазов в текущем году, а также от потребностей бюджетов России и Якутии.