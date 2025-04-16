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/ Инвестиции

Набсовет «Алросы» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Ведомости

Наблюдательный совет «Алросы» рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2024 г., говорится в сообщении компании.

Окончательное решение примут на годовом собрании акционеров, которое состоится 20 мая. Участие в нем примут акционеры, зарегистрированные по данным реестра на 25 апреля.

До этого генеральный директор «Алросы» Павел Маринычев отмечал, что значительная часть дивидендов за 2024 г. уже была выплачена. Однако окончательное решение по финальным дивидендам будет зависеть от результатов продаж алмазов в текущем году, а также от потребностей бюджетов России и Якутии.

Компания уже выплатила промежуточные дивиденды за второе полугодие 2024 г. в размере 2,49 руб. на акцию.

18 февраля в «Алросе» заявили об окончании 2024 г. с положительным результатом. Этого удалось добиться, несмотря на снижение цен на драгоценной камень на мировом рынке.

4 апреля стало известно о том, что «Алроса» огранила крупнейший в истории России бриллиант весом более 100 карат. Камень получил название «Новое Солнце» благодаря своему редкому медово-золотистому цвету. Над его огранкой более двух лет трудились 15 опытных специалистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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